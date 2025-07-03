Надежда Антонова: «Культработник — профессия, которая дарит радость»

«Владимир Маяковский написал когда-то эти строки: «Светить всегда, светить везде, до дней последних донца, светить, и никаких гвоздей – вот лозунг мой и солнца!» Эти слова он, наверное, посвятил нам, работникам культуры», – улыбается Надежда Ивановна, а потом начинает читать свое собственное стихотворение:

Профессий на земле мы знаем сотни,

Гордятся все профессией своей.

А я горжусь лишь тем, что – культработник,

Особый человек среди людей.

Мы людям сердце отдаем,

Пока мы дышим – мы живем...

«Я всё время пела»

Надежда Ивановна Антонова родилась 2 июля 1950 года в Горьковской области (сейчас Нижегородская). Чуть позже семья переехала на родину мамы – в Новгородскую область.

- Я всё время пела: в детском саду, на школьных вечерах, на разных районных и областных мероприятиях, – вспоминает Надежда Ивановна. - А после окончания 8 класса поступила в Новгородское музыкальное училище.

Решение выбрать профессию работника культуры окончательно определилось на первом курсе учебы.

- Под Новый год, приехав домой на зимние каникулы, мы с подругой решили пойти на танцы в наш Дом культуры, – рассказывает Надежда Ивановна.

- Было 1 января, 35-градусный мороз. Подойдя к клубу, мы увидели перед ним толпу молодежи и огромный замок на дверях. Все возмущались, ведь Новый год же! Мы пошли к директору. Он лежал на диване и смотрел телевизор. На вопрос, откроет ли он сегодня Дом культуры для молодежи, он сказал: «Нет! У меня понедельник – законный выходной». Мы ушли ни с чем. Вот тогда я дала себе слово: никогда не делать так, как делал этот человек. И слово я свое сдержала. Все годы, что я проработала в домах культуры директором, я никогда не обижала молодежь.

Трудовая деятельность Надежды Антоновой началась в 1967 году, когда она стала художественным руководителем Опеченского сельского Дома культуры (Новгородская область).

- Был у нас такой случай, – вспоминает она. - Мне позвонил мой дядя, капитан милиции, и сказал: «Надя, ты работаешь с молодежью, так организуй что-нибудь для озорных мальчишек: устал я с ними бороться». Я собрала всех этих хулиганов – их было человек двенадцать. Мы решили подготовить литературно-музыкальную композицию к 23 февраля. Подготовились на славу, но я боялась: что будет в зале, когда на сцену выйдут мои «артисты»? Вдруг их освистают? И вот занавес открылся. В зале была тишина. Выступление прошло на «ура». После этого мы объехали с ребятами все близлежащие населенные пункты. Многие из них стали заниматься в творческих коллективах Дома культуры, совсем забыв о своем озорстве.

В 1968 году Надежда Антонова возглавила профсоюзный клуб работников легкой промышленности трикотажного объединения «Искра» в поселке Ёгла. В 1972 году вышла замуж и переехала в поселок Починная сопка, где стала директором Дома культуры. Где бы она ни работала, она продолжала петь сама и создавала творческие коллективы хоровой песни. В 1986 году Надежда Антонова была награждена знаком Министерства культуры СССР и ЦК профсоюза работников культуры «За достижения в самодеятельном художественном творчестве».

«В Пудости пришлось начинать с нуля»

В 1988 году Надежду Ивановну пригласили возглавить Пудостьский Дом культуры в Гатчинском районе, который принадлежал тогда птицефабрике «Скворицы».

- Всё пришлось начинать с нуля, – вспоминает она. - Я приехала в Пудость в ноябре. В Доме культуры было холодно, неуютно, запущено. Я испугалась: как я тут работать буду? Пошла к директору птицефабрики, говорю: «У вас такие ухоженные цеха и комнаты отдыха. Но посмотрите, какой Дом культуры...» Он выделил деньги, и мы постепенно начали приводить всё в порядок. Работать было трудно, но интересно.

В 1988 году по инициативе Надежды Ивановны при Пудостьском Доме культуры был создан ансамбль русской песни «Россияночка». Жизнь стала гораздо ярче и живей. Участники хора выступали на производственных участках, животноводческих фермах, причем не только в Гатчине и Гатчинском районе, но и по всей Ленинградской области. В 2004 году хор «Россияночка» получил звание народного.

В 1991 году Надежда Антонова заочно окончила Ленинградский государственный институт культуры, получив квалификацию «организатор-методист культурно-просветительной работы». Благодаря ее таланту, настойчивости и профессионализму Пудостьский ДК превратился в полноценный центр творчества и самодеятельности. По инициативе Надежды Антоновой в Доме культуры были организованы клуб «Ветеран», клуб любителей песни «Надежда», любительское фольклорное объединение «Красная горница». В Пудостьском поселении проходило множество уникальных культурных событий, проектов, фестивалей, которые стали популярными и любимыми среди жителей Гатчинского района. Среди них – фестивали-конкурсы самодеятельного творчества «Пою тебе, моя Россия!», «Поклонимся великим тем годам», «Супер-бабушка», фестиваль «На Руси никогда не умолкнут гармони».

- Большая работа проводилась с молодежью. В этом мне помогали дочери Светлана и Юлия. Мы постоянно проводили дискотеки для молодежи и подростков, вечера отдыха, конкурсы, – вспоминает Надежда Ивановна. - И мы никогда не считались ни с выходными днями, ни со своим временем. Наверное, мне всё-таки помог тот январский вечер в далекие шестидесятые годы, когда нам не открыли Дом культуры...

«Без поддержки семьи ничего бы не получилось»

В августе 2012 года Надежда Антонова пришла на работу в Гатчинский городской Дом культуры, где трудится по сей день в должности методиста. По инициативе Надежды Ивановны в стенах Дома культуры много лет подряд в канун Старого Нового года проводится концерт «Встреча с песней прошлых лет» для старшего поколения, для которого Надежда Ивановна сама готовит сценарий.

Огромный опыт и профессиональное мастерство Надежды Ивановны Антоновой отмечены многими наградами. В 1999 году ей было присвоено почетное звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации». В 2015 году она стала дипломантом ежегодного областного конкурса профессионального мастерства «Звезда культуры» в номинации «За долголетнее служение профессии».

Как говорит Надежда Ивановна, она не мыслит своей жизни без работы в культурной сфере. Но, по ее словам, профессиональная судьба, наверное, не состоялась бы, если бы не всесторонняя поддержка со стороны семьи.

- В работе мне очень помогал мой муж Василий Васильевич (к сожалению, уже ушедший из жизни), – вспоминает она. - Когда я выходила замуж, сказала ему: «Я – культработник. Могу приходить с мероприятий и поздно вечером, и в час ночи. Устраивает тебя такая жена?» И он принял это. Вася вынянчил двух наших девочек – и Свету, и Юлю, так как работа в сфере культуры в сельской местности проходила до одиннадцати часов вечера. Муж забирал дочерей из садика, готовил ужин. Помогала и бабушка, конечно.

«Благодарность за труд – бальзам для души»

Обе дочери Надежды Ивановны и Василия Васильевича росли в яркой и позитивной атмосфере любви к творчеству. Обе тоже любили петь и выступать на сцене. Неудивительно, что они пошли по стопам своей матери, выбрав профессию культработника и закончив Санкт-Петербургский государственный институт культуры.

Светлана Шахович – автор-исполнитель песен, работает в Этнографическом музее в Санкт-Петербурге. Юлия Смолина работает заместителем директора по основной работе в Гатчинском Доме культуры. Внучка Надежды Ивановны, Анна Журавко, – тоже автор-исполнитель, поет, играет на гитаре и кантеле. Заканчивает всё тот же институт культуры, работает в Гатчинском Доме культуры специалистом по методике клубной работы и поет в ансамбле русской песни «Морошка».

Творческая семья Антоновых не раз одерживала победу в районных и областных конкурсах профессионального мастерства работников культуры. В 2016 году на областном празднике, посвященном очередной годовщине Ленинградской области, этой творческой династии был вручен диплом победителя областного конкурса «Лучшая семья Ленинградской области» от правительства региона.

- В сфере культуры я проработала пятьдесят с лишним лет, – говорит Надежда Антонова. - В работниках культуры ценю преданность своему делу и всегда, чем могла, помогала молодым специалистам. Где бы я ни работала, всегда складывался дружный коллектив – в этом мне повезло. Самой мне всегда помогали слова моей мамы: «Надя, оставляй свое плохое настроение дома, за порогом, ведь ты – работник культуры. Люди придут туда, где им дарят тепло и хорошее настроение». И действительно, я считаю, что в сферу культуры надо идти с открытой душой, с хорошим настроением, чтобы к вам люди хотели прийти. Культработник – это профессия, которая дарит радость. Выходят люди с концерта, спектакля или какого-нибудь другого мероприятия, улыбаются, радуются, и нам хорошо. Благодарность за наш труд – вот бальзам для наших душ, и никакие деньги этого не заменят.

От всей души поздравляем Надежду Ивановну Антонову с юбилеем, желаем ей здоровья и благодарим за годы вдохновенного труда и неоценимый вклад в становление и развитие культуры Гатчинского округа!

Юлия Лысанюк