Национальный колорит со знанием русского языка

В администрации Гатчинского округа состоялось заседание совета по межнациональным отношениям при главе администрации. Было заслушано несколько докладов, члены совета задавали вопросы и выступали с предложениями.

Ассимиляция на фоне толерантности

О работе гатчинских школ в сфере укрепления межнациональных отношений, о воспитании толерантного поведения и социальной адаптации детей мигрантов говорила председатель комитета образования Гатчинского округа Марина Шутова. В частности, она заметила, что в последнее время в сознании молодых людей стали культивироваться несвойственные российскому обществу и отечественной культуре моральные ценности, и одна из важнейших задач современной школы – научить детей уважать интересы друг друга.

«В многонациональной России воспитание толерантности, уважения к другим народам, национальностям всегда актуально. Эта работа напрямую связана с предупреждением экстремизма, нацизма, религиозных конфликтов», – отметила Марина Викторовна.

Для воспитания терпимости в ученической среде в гатчинских школах ведется просветительская работа: тематические классные часы (например, «Патриотизм без экстремизма», «Мы разные, но равные»), тренинги толерантного поведения, дни правовых знаний, общешкольные патриотические мероприятия, фестивали народов России, спортивные праздники и т.д. Особое внимание уделяется организации досуга детей из неблагополучных семей, находящихся в группе риска.

Также школы ведут информационно-просветительскую работу с родителями и педагогами, и ведущую роль в этой работе играет социально-психологическая служба. Для повышения эффективности работы социального педагога, классных руководителей и педагога-психолога в школах сформирован банк методических материалов, в котором всегда можно найти ответы на вопросы по этой тематике. Банк материалов постоянно пополняется.

Как подчеркнула Марина Шутова, один из наиболее злободневных вопросов сегодня – это социально-культурная интеграция детей мигрантов в систему образования. В Гатчинском округе традиционно смешанный этнокультурный состав населения, и среди школьников можно условно выделить несколько групп. Это дети из семей, которые относятся к традиционным культурам региона: русская, цыганская, финно-угорская и другие. Для этих детей русский язык – родной, и у них нет специфических проблем с адаптацией. И есть семьи иностранцев из ближнего зарубежья. Дети из этих семей испытывают стресс при вхождении в школьные коллективы, специфические трудности из-за языкового барьера и разных традиций, и школьная администрация должна контролировать процесс адаптации таких детей.

Я русский бы выучил…

Согласно законодательству, с этого года дети-иностранцы при поступлении в школу обязаны сдавать экзамен на знание русского языка. В Гатчинском округе организовано два пункта тестирования, специально обученные педагоги дают консультации. По форме проведения тестирование похоже на ЕГЭ.

- В Гатчине тестирование еще не проводилось, пока только четыре человека, подавших документы на поступление в школу, записаны на июль, – поделилась Марина Шутова. – Школы проверяют всех членов семей этих детей, на каком основании они здесь находятся. И если всё законно, делается заказ в область, приходит пакет документов с заданиями, и дети проходят тестирование. В некоторых районах Ленобласти несколько детей такое тестирование на знание русского уже успешно прошли. Если ребенок не сдает тест с первого раза, он имеет возможность пересдать. Сейчас стоит вопрос организации курсов для детей: если ребенок не проходит тестирование, он должен получить помощь – выучить язык и сдать экзамен.

В школах дети-иностранцы распределяются в разные классы, чтобы им было проще адаптироваться. Проводятся консультации для школ, учителя проходят курсовую подготовку на базе Ленинградского областного института развития образования – как работать с этими детьми. Марина Викторовна заметила, что сейчас идет отток детей мигрантов из образовательных учреждений Гатчинского округа: многие семьи возвращаются на родину.

Отвечая на вопросы членов совета, председатель комитета образования пояснила, что в детском саду тестирования нет – дошкольников принимают и без знания языка. И, что характерно, маленькие дети быстро привыкают и уже через месяц начинают общаться и с воспитателями, и со сверстниками на русском.

В минувшем учебном году среди 9735 дошкольников Гатчинского округа было 2% детей мигрантов, а среди 22588 школьников – 1,8%. Кстати, в областном конкурсе образовательных организаций, ведущих деятельность по социализации и адаптации детей-иностранцев, в номинации «Занятие внеурочной деятельностью с полиэтническим составом обучающихся» победили педагоги Лукашевской школы.

Будьте как дома, но не забывайте, что вы в гостях

О профилактике преступлений и административных правонарушений с участием иностранных граждан, о системе раннего предупреждения конфликтов на национальной почве говорил начальник УМВД России по Гатчинскому району Денис Шутов. По его словам, число мигрантов, состоящих на учете в Гатчинском округе, остается стабильным –

14–15 тысяч, и подавляющее большинство из них – около девяти-десяти тысяч человек – выходцы из Узбекистана. Еще порядка двух тысяч – таджики, а все остальные – лица разных национальностей, которые на миграционную ситуацию не влияют. Места компактного проживания мигрантов привязаны к тем предприятиям, где они работают.

Денис Шутов отметил существующую проблематику взаимоотношений с местным населением:

- Как бы мы ни хотели их ассимилировать и интегрировать, межнациональные, межкультурные различия слишком сильны, и это вызывает конфликтные ситуации в быту. Однако точно такие же стычки происходят и между местными жителями, но внимания на эти инциденты обращают гораздо меньше.

Полиция постоянно проводит профилактические мероприятия – нарушители миграционного законодательства и их работодатели привлекаются к ответственности. И с этого года начальник УМВД и его заместители уполномочены заниматься депортацией мигрантов (раньше это была прерогатива суда). Подлежащего принудительному выдворению нарушителя помещают в центр временного содержания иностранных граждан, и затем судебные приставы доставляют его в аэропорт к самолету с билетом в один конец, либо эти граждане выезжают сами, добровольно.

За полгода к административной ответственности в Гатчинском округе привлечено около 500 иностранцев, незаконно находившихся на территории РФ. Составлено 16 административных материалов по работодателям, которые незаконно привлекли иностранную рабочую силу.

Как подчеркнул Денис Шутов, случаи совершения преступлений иностранцами – единичные. Гораздо большую тревогу у полиции вызывает позиция «принимающей стороны». В округе постоянно выявляются «резиновые квартиры»: за долю малую местные жители организуют фиктивную постановку иностранцев на миграционный учет. Только за пять месяцев сотрудниками УМВД России по Гатчинскому району возбуждено 136 уголовных дел в сфере незаконной миграции.

С 16 июня проводится первый этап комплексной оперативно-профилактической операции «Нелегал-2025». Подразделения органов внутренних дел совместно с другими заинтересованными ведомствами проверяют квартиры и частные дома, гостиницы, общежития, предприятия и организации, места стоянок автотранспорта, рынки. Кроме того, сотрудники гатчинской полиции еженедельно проверяют места пребывания и работы иностранных граждан. При всём при том Денис Шутов отметил положительную динамику в вопросе привлечения иностранной рабочей силы – люди легализуются.

Межкультурный диалог

Доклад заместителя главы администрации Гатчинского округа по развитию сферы культуры, туризма и сохранения культурного наследия Марии Титовой был посвящен опыту работы библиотек в направлении поддержки национального разнообразия мира и развития межкультурного диалога. Речь шла о совместных проектах библиотек и детских учреждений Гатчинского округа, о пропаганде знания русского языка, фольклора, семейных традиций и обычаев разных народов гатчинской земли, о национальных праздниках, концертах, выставках и лекциях. Ежегодно гатчинские библиотеки проводят акцию в поддержку Большого этнографического диктанта «Народов много – страна одна!».

Заместитель руководителя Штаба общественной поддержки «Единой России» в Ленинградской области, депутат Гатчинского совета Алина Коняева рассказала о работе Штаба как открытой площадки для мероприятий некоммерческих организаций, встреч, круглых столов и совещаний.

Также в ходе заседания совета по межнациональным отношениям состоялась торжественная церемония награждения и поздравления с юбилеем: заместитель главы администрации Гатчинского округа Ольга Мясникова вручила жителю Пудости Вильё Адамовичу Остонену почетную грамоту и подарок в честь 80-летия. Глава Пудостьского территориального управления Елена Иваева выступила с поздравительным словом, сердечно поблагодарив Вильё Адамовича за огромную работу по сохранению культурных традиций и развитию народных видов спорта.

Екатерина Дзюба