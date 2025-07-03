Снял деньги и отдал мошенникам

26 июня в дежурную часть УМВД России по Гатчинскому району обратился 73-летний житель Гатчины, которому поступил звонок на WhatsApp с неизвестного абонентского номера. Звонивший представился финансовым менеджером Центрального банка России и сообщил о необходимости замены счетов в «Почта Банке», а также о замене дебетовой карты. Действуя по указанию голоса в телефоне, пенсионер проследовал в «Почта Банк» на ул. 7 Армии, снял свои накопления в сумме 600 тысяч

рублей и, продолжая слушаться мошенника, пошел во двор дома №20 на ул. Изотова, где отдал деньги, упакованные в картонную коробку, таксисту на автомашине «Лада Веста». Почему для замены счетов и банковской карты надо отдавать свои деньги водителю такси, потерпевший не уточнил.

В тот же день в гатчинскую полицию поступило заявление от 50-летней воспитательницы детского сада. Ей через мессенджер WhatsApp позвонил липовый сотрудник «Роскомнадзора» и под предлогом пресечения противоправных действий склонил к сообщению ему четырехзначного кода из смс, после чего у дамы пропал доступ к учетной записи на «Госуслугах». Затем с ней связался «следователь из Москвы», который сообщил о неких преступных действиях уже в отношении воспитательницы: у нее дома будет проводиться обыск, и, если у нее имеются личные накопления, их необходимо положить на безопасный счет в банк.

То, что этот «следователь из Москвы» несет несусветную чушь, потерпевшую не смутило. Действуя по указанию мошенника, она взяла свои сбережения в размере 300 тысяч рублей и отправила их через банкомат на чужой счет, номер которого ей продиктовали по телефону.

Однако больше всех пострадала 70-летняя дама, отправившая мошенникам 1,5 млн рублей. 23 июня в Сиверский отдел полиции поступило заявление от потерпевшей, которая, общаясь в мессенджере WhatsApp с «сотрудниками» различных государственных органов, так уверовала в их подлинность, что перевела через банкомат полтора миллиона рублей неустановленному лицу.

По фактам мошенничеств возбуждены уголовные дела.

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