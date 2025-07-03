В деревне Корпикюля ликвидировали свалку

Ранее на личный прием к прокурору Ленинградской области Сергею Жуковскому обратилась жительница Гатчинского района, сообщившая о нарушении требований природоохранного законодательства.

В ходе проверочных мероприятий в д. Корпикюля Гатчинского района выявлена несанкционированная свалка отходов, что послужило основанием для внесения Гатчинской городской прокуратурой 26 июня 2025 года в адрес главы Пудомягского территориального управления администрации Гатчинского муниципального округа представления.

Благодаря вмешательству прокуратуры области данная свалка ликвидирована.

Прокуратурой области на системной основе ведется работа по ликвидации несанкционированных свалок. Принятыми мерами прокурорского реагирования по итогам первого полугодия 2025 года удалось добиться ликвидации 25 таких свалок. Общее количество мест незаконного размещения отходов на территории региона с начала 2024 года снижено в 2 раза: с 241 до 122.

Вопросы соблюдения прав граждан на благоприятную окружающую среду находятся на постоянном контроле прокуратуры области.

Пресс-служба прокуратуры Ленинградской области