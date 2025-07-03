Внимание!
АО «Гатчинское» доводит до сведения граждан, что в период с 4 июля по 5 июля 2025 г. на земельных участках ВБЛИЗИ деревень, Ротково, Корписалово с кадастровыми номерами: 47:23:0441002:148 АО «Гатчинское» планирует применять следующие агрохимикаты: Стилет, МД, Борей Нео, СК, Колосаль, КЭ.
Рубрики: Сельское хозяйство
Рекомендуем не допускать лёта пчел и выхода людей на поля в период обработки, а также в течении 3 дней после внесения пестицида. Рекомендуемые сроки изоляции пчёл в ульях - 72 часа.
Обработка проводится опрыскивателем Amazon и GASPARDO .
При любых вопросах просьба связаться с главным агрономом АО «Гатчинское» В.В. Перелыгиным по телефону: 88137161001 или обратиться по официальному адресу АО «Гатчинское».
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