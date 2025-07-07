Фестиваль «Ночь света» в Гатчине ищет старые лодки для художественной инсталляции

Для проекта «Ковчег» художникам необходимы старые гребные лодки — деревянные или алюминиевые, желательно поврежденные временем: дырявые, потрескавшиеся, с историей. Главное — выразительная фактура.

Лодки станут частью масштабной световой инсталляции на открытом воздухе. Выставленные под особым углом и подсвеченные из единого источника, они создадут мистическое пространство на стыке мифа и реальности. Образ лодки здесь соединяет сразу несколько культурных смыслов — от архаического святилища до библейского Ковчега.

Это возможность подарить старой вещи вторую жизнь — уже как части искусства — и внести свой вклад в одно из крупнейших событий лета.

Если у вас есть старая лодка, которую вы готовы отдать фестивалю, напишите на почту lightgatchina@gmail.com. Организаторы свяжутся с вами и помогут с транспортировкой, если потребуется.