«Мамы Гатчины» устроили семейный праздник

Чтобы семейный праздник прошел интересно и насыщено, в здании молодежного пространства «Поток» (филиала областного учреждения «Многофункциональный Центр «Молодёжный») на проспекте 25 Октября было организовано несколько тематических площадок. Под руководством руководителя филиала Леонида Красноперова оригинальный сценарий праздника разработали специалисты методического отдела молодежного пространства «Поток» во главе с Викторией Аникиной. Они же стали организаторами действа и гостеприимными аниматорами.

В празднике приняли участие гатчинские семьи с маленькими детьми – члены сообщества «Мамы Гатчины». Это группа людей по интересам. Большинство постоянно сотрудничает с «Потоком»: активные молодые мамы проводят здесь свои семейные мероприятия и откликаются на события молодежного центра. Так стало и 7 июля, накануне Дня семьи, любви и верности.

В пространстве «Кухня», где разместилось современное оборудование и просторная зона для чаепития, мамы с детьми готовили кексы. Работали дружно и весело, не покладая рук. Мастер-класс проводила одна из активисток Гатчинского округа по имени Мария – это был ее успешный дебют.

В пространстве «Добро» прошел мастер-класс по изготовлению ромашек – символа праздника. Мастер-класс давала учитель начальных классов из Ломоносовского района Татьяна Кисто. Тем временем самые непоседливые малыши с радостью успели провести время на горках в игровой комнате.

В танцевальном пространстве, в зале и на улице, ребятишки с удовольствием прияли участие в флешмобе с ромашками и подвижных играх.

Закончился семейный праздник дружеским чаепитием с ароматными кексами, которые изготовили мамы с детьми.

Татьяна Можаева