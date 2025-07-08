На Аэродроме появится «Сквер спасателей»

Как «Сквер спасателей» на территории бывшего военного аэродрома связан с историей Гатчины, чья это идея и как преобразится микрорайон, рассказал заместитель главы администрации Гатчинского округа по строительству Тигран Погосян.

- Самое непосредственное участие в этой истории принимал начальник Главного управления МЧС России по Ленинградской области, генерал-лейтенант внутренней службы Евгений Григорьевич Дейнека. Он взаимодействовал с главой администрации Гатчинского округа Людмилой Николаевной Нещадим. Работала большая команда проектировщиков, дизайнеров. В сквере в том числе будет установлен монумент спасателям МЧС. В его концепции отражены этапы развития службы, начиная с первых огнеборцев. Архитектурно монумент будет перекликаться с историей Гатчины. Так, за исходник взято здание бывшей городской пожарной части с каланчой (сейчас здание полиции). В дальнейшем в сквере будут проходить торжественные мероприятия МЧС.

На общественной территории запланировано установить детское игровое оборудование, в том числе игровой комплекс «Вертолет» и «Канатную дорогу».

Сам сквер будет длинный и зеленый. В рамках благоустройства планируется высадить 200 деревьев. Среди них – ель, пихта, рябина, яблоня гибридная, береза и остролистный лен. Плюс около 2,4 тысяч кустарников: сирень, барбарис, можжевельник, и более 800 многолетних растений.

Как рассказал Тигран Погосян, муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству общественной территории «Сквер Спасателей» заключен между МКУ «Управление строительства Гатчинского муниципального округа» и ООО «Промышленно-строительная фирма «КОРТ» (г. Санкт-Петербург).

Цена контракта составляет 160 млн рублей, включая непосредственно работы по благоустройству территории, устройству наружного освещения и установку памятника. Срок окончания выполнения работ – не позднее

1 октября 2025 года.

На этом благоустройство в этой части микрорайона не закончится. Как сообщил Тигран Погосян, уже сейчас идет проектирование продолжения бульвара Авиаторов.

Татьяна Можаева

Фото Владимира Павлова