Новые ясли — Гатчине

Проект станет частью программы «Современное образование Ленинградской области» и будет финансироваться за счёт средств областного бюджета.

«Гатчина становится одним из центров материнства и детства в Ленинградской области — здесь уже работает современный перинатальный центр, недавно открыли новую школу по нацпроекту, а теперь появится и новый детский корпус. Это объекты, достойные региональной столицы: родители могут быть уверены, что рядом с домом есть всё для рождения, учёбы и воспитания ребёнка», — рассказал заместитель председателя Правительства Ленинградской области Евгений Барановский.



Новый корпус рассчитан на четыре группы — ясельные для самых маленьких и старшие дошкольные. В здании предусмотрены игровые комнаты, залы для музыкальных и физкультурных занятий, а также удобные входы для родителей с колясками. Общая площадь здания составит почти 1800 квадратных метров, вместимость — 90 мест. Заказчиком выступает управление строительства Гатчинского округа. Финансирование в объёме более 200 миллионов рублей выделяет комитет по строительству Ленинградской области.

Сдать новый корпус планируется к середине 2026 года.