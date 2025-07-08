Сила воли и сила духа!

В зале ФОК «Арена» собрались 73 спортсмена из 31 региона России. Все они – военнослужащие, прошедшие СВО. Аббревиатура ПОДА (повреждения опорно-двигательного аппарата) свидетельствует о том, что большинство из них получили ранения и травмы при выполнении боевых задач. Многие спортсмены награждены орденами и медалями Министерства обороны России.

На торжественной церемонии открытия спортсменов приветствовали председатель комитета по физической культуре и спорту Ленинградской области Вячеслав Комаров и президент Федерации армрестлинга России Александр Филимонов. Также спортсменов поздравили легенды российского спорта: заслуженный мастер спорта, руководитель комитета по развитию пара-армрестлинга Владимир Крупенников и многократный чемпион мира и Европы, капитан сборной России по адаптивному армрестлингу Сергей Вяткин.

Церемония открытия прошла по-военному быстро и четко. Короткие выступления сводились к одному, крайне важному постулату: «Все участники уже победители! Спортсмены – настоящие бойцы. Они прошли суровые испытания в зоне СВО и выбрали армрестлинг как путь к восстановлению здоровья, укреплению духа и возвращению к полноценной жизни».

Армрестлинг в переводе с английского – борьба на руках, один из древнейших видов состязаний на планете. Он не входит в программу Олимпийских игр, но чрезвычайно популярен во всем мире.

- Сегодня в Гатчине, столице Ленинградской области, проводятся первые именно Всероссийские соревнования среди спортсменов-участников СВО с нарушениями здоровья, - рассказала президент Федерации армрестлинга Ленинградской области, заслуженный мастер спорта, двукратная чемпионка мира Наталья Торсеева. - Вчера на взвешивании была проведена квалификация участников. Естественно, спортсмены с различными повреждениями опорно-двигательного аппарата должны и будут соревноваться с равными себе. Спорт вообще и армрестлинг в частности помогают людям, бойцам СВО в нашем случае, получившим те или иные увечья, социализироваться, найти свое место в жизни, не утратить веру в себя, добиться успехов и признания в обществе. Если говорить о конкретных примерах, то посмотрите вокруг – 73 спортсмена со всей России! Они уже стали мастерами в своем деле, доказали себе и другим, что после травм и увечий, даже тяжелых, жизнь продолжается и способна приносить удовлетворение и радость. И заметьте, это только отобранные ребята, прошедшие турниры у себя дома. Таких спортсменов по всей России уже много!

…Начинаются схватки борцов на отдельных столах. Судьи тщательно следят за правильностью постановки рук, сцеплением ладоней в замок. Некоторые поединки проходят почти мгновенно. Не успеешь моргнуть, и рука одного из противников уже прижата к столу. Иные протекают в долгой, напряженной борьбе. Никто не желает уступать, напряжение почти зримо висит в воздухе. Болельщики громко подбадривают своих. На большом электронном экране меняют друг друга лица и фамилии участников. Вся страна представлена здесь. Новосибирск и Луганск, Пермский край и Калининградская область.

Обращает на себя внимание молодой человек с надписью «Республика Алания» на спортивной куртке. Правая рука у него по локоть отсутствует. Зато левая в размере бицепса даст фору двум рукам обычного мужчины.

- Представьтесь, пожалуйста, откуда вы?

- Заурбек Цховребов, я из Владикавказа. Занимаюсь армрестлингом с 2012 года. Когда началась СВО, добровольцем пошел на фронт. Выходили своим подразделением в разведку. Крайний раз, уже возвращались, нас обнаружили вражеские дроны противника. Навели артиллерию. Попали под обстрел. Ногу повредило, внутренности, руку оторвало.

Парень 28-ми лет рассказывает о ранении спокойно, как о чем-то не требующем особого внимания.

- Как пережили ранение? Какие мысли были?

- Первое время, в госпитале, было очень тяжело. Чем буду заниматься, как жить дальше? Вернулся домой, пообщался с друзьями, вернулся в зал. Чтобы не лежать дома, не тосковать, не пить. Психологически там восстановился.

- Уже есть какие-то успехи?

- До СВО чемпионом России становился. После выиграл в Ставрополе первое место, потом на региональных соревнованиях в Сочи – второе. Сейчас приехал сюда, борюсь, вышел в финал.

- Удачи вам, Заурбек!

Может быть, и мое пожелание помогло: именно Заурбек Цховребов и его товарищ Сослан Гогичаев выиграли «золото» по результатам соревнований. Кроме того, Северная Осетия заняла первое место в общекомандном зачете.

Поздравим и представителей Ленинградской области Виктора Ершова и Станислава Силявко с удачным выступлением на «Кубке Отечества». Виктор завоевал третье место в категории PIUHR (весовая категория 85 кг), а Станислав - почетное четвертое место в категории PIU (весовая категория 90+ кг).

Но дело, конечно, не в медалях и кубках. Точнее, не только в них. Спорт помогает бойцам СВО реабилитироваться после тяжелых испытаний, выстоять под ударами судьбы. Об этом мы поговорили с Владимиром Александровичем Крупенниковым заслуженным мастером спорта, главой комитета Федерации армрестлинга России по развитию пара-армрестлинга:

- Армрестлинг – это борьба. Он требует серьезной подготовки как физической, так и психологической. Для людей, прошедших тяжелые испытания, это великолепный выбор. Ты можешь проявить здесь свои бойцовские качества, свою волю. Спорт может стать и дорогой в жизни. Многие из тех ребят, которых мы видим здесь сегодня, я уверен, войдут в сборные, будут представлять нашу страну на международных турнирах. Я сам в молодости получил тяжелую травму – перелом позвоночника. Долго восстанавливался, познакомился с Валентином Ивановичем Дикулем, он заразил меня занятием спортом после травмы. В какой-то момент пришел в армрестлинг. Выступал сначала среди инвалидов, а потом и соревновался со здоровыми. Ходил на костылях. Шесть раз чемпионат России выигрывал, три – Европы и дважды - первенство мира. Спорт дисциплинирует, организует. Помогает в обычной жизни. Я три раза избирался от Москвы депутатом Государственной Думы, сейчас веду активную общественную деятельность. Если говорить о реабилитации ребят, вернувшихся с СВО, то занимаясь спортом ты, прежде всего, находишься в команде, среди таких же, как ты сам. Среди друзей, готовых поддержать, помочь в трудную минуту. У тебя появляется цель в жизни, а без этого очень трудно выстоять. Человек идет по дороге куда-то, вдруг, раз – мост разрушен. Можно остановиться, сокрушаться и отчаиваться, что дороги больше нет. А можно искать обходную дорогу, попытаться перейти вброд, можно даже восстановить мост и идти далее. Не важно, каким путем человек придет к своей цели. Важно, что он не остался там, у разрушенного моста, а нашел в себе силы и возможности, чтобы идти дальше.

Все участники соревнований, собравшиеся в Гатчине, своей волей и несгибаемым характером уже построили мост в будущее в своей жизни. Они уже победители, и это не просто победа — это послание всем, кто прошел через страдания и боль: всё возможно!

Андрей Павленко

Фото комитета по спорту Ленинградской области