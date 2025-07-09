Максим Гребнев – бронзовый призёр Всероссийских соревнований

В матче за третье место встретились Максим Гребнев (Ленинградская область), действующий чемпион России, и Дмитрий Виноградов (Москва). Максиму Гребневу удалось обыграть соперника со счетом 3:0 в партиях. Тем самым он завоевал бронзовую медаль соревнований.

В интервью Максим признался, что матч был нелегким, а борьба за третье место вышла непредсказуемой и напряженной. Тем слаще победа, с который мы и поздравляем Максима Гребнева!