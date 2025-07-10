О машинах-нарушителях, мигрантах и «садовых войнах»

Нарушение правил парковки

В заседании Общественного совета приняли участие начальник штаба, полковник внутренней службы Станислав Макиенков и заместитель начальника отдела госавтоинспекции по Гатчинскому району, капитан полиции Александр Артемьев. Вел заседание председатель Общественного совета Геннадий Панев.

С начала года за нарушение законодательства было задержано около 700 транспортных средств. Безусловно, в эти показатели вошла и работа по обращениям граждан.

- Заявки от граждан и жалобы мы отрабатываем на регулярной основе, – отметил Александр Артемьев. - Обращения поступают к нам в том числе через сайт УМВД. Любой гражданин может оставить там сообщение о нарушении законодательства со стороны владельца транспортного средства. Обратившийся указывает адрес, по которому машина стоит с нарушением ПДД. Далее сотрудники выезжают на место, проверяют, в установленный законодательством срок дают ответ гражданину, если факт подтвердился – начинается расследование.

Отдельный вопрос, с каким нарушением к кому обращаться. Как пояснил Александр Игоревич, если автомобиль припаркован на газоне – привлекают к ответственности сотрудники администрации Гатчинского округа. С просьбами сделать или убрать парковку тоже надо обращаться к администрации. Есть гатчинцы с активной гражданской позицией и объективными замечаниями по дорогам. В 95% случаев – это тоже компетенция администрации. Зона ответственности ГАИ – дорожные знаки, пешеходные переходы, разметка и тротуары.

Как отметил Александр Игоревич, всё чаще в поле зрения полиции попадают водители каршеринга.

- Каждые выходные задерживается 2-3 пьяных водителя каршеринга. Эта вообще сомнительная категория водителей: и аварийность с ними растет, и транспортные средства бросают, где попало, – отметил Александр Артемьев.

Что касается парковок у контейнерной площадки, жалобы чаще поступают от коммунальных служб. Подъезжает мусоровоз, а бачки заблокированы машинами, мусор не забрать. Тогда на место выезжает наряд и разбирается.

Профилактика правонарушений в садоводствах

Много неудобств членам садоводств доставляют квадроциклы, мопеды и мотоциклы без номеров, за рулем которых гоняют подростки и дети.

Как отметили участники совещания, тема эта щепетильная. В большинстве случаев кататься по дорожкам садоводств несовершеннолетним разрешают родители. Чтобы зафиксировать факт нарушения, нужно быть готовым к долгой работе. На машине за мопедом по садоводству гоняться нереально, а на мотоцикле – можно «угробить» нарушителя. Чтобы оформить юного водителя без прав, который остановился, нужно пригласить родителей и доказать, что их сын не просто так стоит с мотоциклом.

Также обсуждался вопрос о торговле, мастерских и иной предпринимательской деятельности на территории садоводств. Всегда ли это законно? Чтобы привлечь к ответственности за нецелевое использование земли, несоблюдение санитарных норм и нарушение правил пожарной безопасности жителям следует обращаться в местную администрацию, Роспотребнадзор, пожарную службу.

Участники совещания поддержали инициативу члена Общественного совета, руководителя ДНД города Гатчины Татьяны Нечаевой провести совместные рейды по выявлению фактов незаконной торговли алкогольной продукцией в магазинах СНТ. О результатах мы расскажем отдельно.

Мигранты в садоводствах

Как отметила Татьяна Нечаева, мигранты снимают в садоводствах дома, живут «табором», ходят по участкам, предлагают работу. Об этом сообщают дружинники всех отделений. Озвученная информация передана в отдел по вопросам миграции. Намечается серия рейдов с участием общественников.

Еще одна проблема в садоводствах – шумные соседи, ночные гулянки, стройка днем и ночью. Действует ли закон о тишине в садоводствах? Как пояснил Станислав Макиенков, закон о тишине действует на территории всей Ленинградской области. Его только нужно правильно трактовать. Есть разграничение шума от строительных работ и просто шума. Чтобы доказать факт превышения допустимых показателей и нарушение закона, шум нужно измерить. Такие жалобы рассматривает административная комиссия.

«Когда в товарищах согласья нет!»

Как погасить «садовые войны», вспыхнувшие из-за межевания, размещения туалета, забора или иного затемнения участка соседом? Как воздействовать на соседей, которые захламили и забросили свой участок?

Как показывает опыт, отметил Станислав Макиенков, многие вопросы проще решать внутри садоводческого товарищества. Первое – обратиться к председателю. Безусловно, правление должно знать законодательство. В отношении нерадивого садовода собрание может принять решение в рамках своих полномочий. Если садовод не платит взносы, подать в суд. Если сосед установил неправильный забор, как вариант может быть досудебное мирное соглашение.

Геннадий Панев поинтересовался, каким образом осуществляется контроль в садоводствах с точки зрения безопасности в целом.

Как пояснил Станислав Макиенков, весь регион, в том числе Гатчинский округ, разделены на административные участки. Четко прописаны их границы. За каждым закреплен участковый уполномоченный полиции. Информация размещена на сайте главка и на сайте гатчинской полиции. Смотрим, на каком участке расположено садоводство, находим закрепленного участкового уполномоченного. Так как в штате некомплект, бывает за одним участковым закреплено два участка. Но патрулирования по садоводствам нет.

Информация куда, к кому и в какое время обращаться должна быть в правлении садоводства. И в любом случае она есть на сайте УМВД. Станислав Макиенков обратил внимание общественников, что номера телефонов изменились, и просил со своей стороны помочь в распространении актуальной информации среди жителей.

Номер дежурной части УМВД по Гатчинскому району: +7(813)71 48948; номер дежурной части Гатчинской госавтоинспекции: +7(813)71 48930. Новые номера дежурных частей для граждан: 103 отделение полиции: +7(813)71 48932; 106 ОП: +7(813)71 48942; 104 ОП: +7(813)71 48962.

Оперативно передать информацию можно по телефону 112.

Татьяна Можаева