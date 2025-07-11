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Мастер-класс по изготовлению маскировочных сетей прошел в Гатчине в День семьи, любви и верности

В День семьи, любви и верности, 8 июля, в Гатчине для людей серебряного возраста провели мастер-класс по плетению маскировочных сетей. Волонтёры поделились информацией и наглядно показали, какие виды камуфляжных сетей существуют, а также как их кроить и вплетать в основу. Камуфляжные сетки являются расходным материалом, который крайне важен для бойцов СВО, обеспечивая укрытие их позиций, складов и техники.

Рубрики:  Общество

Секретарь регионального отделения «Единой России», губернатор Ленобласти Александр Дрозденко на XXXIV Конференции Ленинградского областного регионального отделения партии «Единая Россия» отметил, что фраза «Все для фронта, все для Победы» остается актуальной и сегодня. В год Защитника Отечества одной из ключевых задач на 2025 год, обозначенной Александром Дрозденко, является оказание помощи участникам специальной военной операции и их семьям. Поддержка участников СВО – приоритет народной программы партии.

В Ленобласти наблюдается один из самых высоких уровней поддержки бойцов СВО и их семей. Глава 47 региона подчеркнул, что в регионе действуют 84 меры поддержки. Ранее, на XXII Съезде партии Народная программа была дополнена новым направлением, посвящённым поддержке участников специальной военной операции. 

Также в День семьи, любви и верности в Кингисеппе в малом зале городского дома культуры состоялось торжество, организованное местным отделением Партии «Единая Россия». На сцену пригласили 15 семей участников специальной военной операции, в которых за последние два года появились дети. С приветственным словом к собравшимся обратились Глава администрации района, член регионального политсовета Виктор Толкачев.

Виктор Толкачев подчеркнул важность системной поддержки семей участников СВО:

«В Ленинградской области действует целый комплекс мер поддержки семей — компенсация расходов на ЖКХ, льготный проезд, внеочередные места в детсадах и школах, ежемесячные пособия женам мобилизованных, единовременные выплаты при рождении ребёнка — и все это свидетельствует о том, как Народная программа Партии «Единая Россия» заботится о благополучии граждан. Пусть сегодняшняя встреча станет ещё одним подтверждением того, что в Кингисеппском районе никто не останется без поддержки», — прокомментировал Виктор Толкачев.

Во всех районах Ленинградкой области помогают общему делу неравнодушные жители. В Приозерске руками тружениц сделано более 20 маскировочных сетей̆ для своих земляков, которые участвуют в спецоперации. В каждый̆ привязанный̆ к сети лоскуток женщины вкладывают частичку тепла. Ведь это возможность спасти чью-то жизнь, спрятать и укрыть бойцов от врага.

В Выборге волонтеры, депутаты «Единой России» регулярно помогают нашим военным в зоне СВО, их семьям, а также жителям в новых и приграничных регионах, руками активистов создаются маскировочные сети и окопные свечи. 

Вклад каждого человека, пусть даже небольшой, не остается незамеченным и придает уверенность нашим защитникам в том, что они не одни. 