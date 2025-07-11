Возможная гроза меняет расписание кинопоказов
Завтра, 12 июля, в Гатчине в Приоратском парке программу «Лето.Парк.Кино» ждут изменения в расписании.
Как сообщили в Парковом агентстве Ленинградской области, в связи с прогнозом погоды (вечером в субботу, возможно, Гатчину настигнет гроза) «Летняя эстрада» начнется в 17:30, фильм «Чемпион мира» - в 18:00.
Программа на 12 июля:
- 15:00 - Вау-квиз "Обо всем. Проще некуда",
- 16:00- мультсборник:
«Самый, самый, самый», самый, реж. Василий Ливанов, 1966, 17 мин.
«Бременские музыканты», реж. Инесса Ковалевская, 1969, 22 мин.
«Как львёнок и черепаха пели песню», реж. Инесса Ковалевская, 1974
«Голубой щенок», реж. Ефим Гамбург, 1976, 20 мин.
- 17:30 – «Летняя эстрада»,
- 18:00 – фильм «Чемпион мира» (реж. Алексей Сидоров, 2021 г., 145 мин. 18+).
Фильм «Он – дракон» организаторы планируют показать на закрытие фестиваля - 30 августа.
Обращаем внимание гостей фестиваля, что кинопоказ может быть отменен в связи с погодными условиями. Следите за новостями!
Расписание на весь сезон смотрите на сайте: letoparkkino.ru/
Источник: Парковое агентство Ленинградской области