В Гатчине стартовал «Дворовый спорт-2025»
С 14-го июля стартовали бесплатные тренировки по футболу на спортивных площадках г. Гатчины.
Рубрики: Спорт
Возраст участников от 8 до 18 лет.
Тренировки проходят на спортплощадках:
1. Мариенбург – у ФОК «Мариенбург», понедельник, среда, пятница с 16:30 – 18:00.
2. Въезд – площадка педагогического колледжа, понедельник, среда, пятница с 12:30 до 14:00.
3. Аэродром – площадка на ул. Красных Военлетов, 4 лит. А, понедельник, среда, пятница с 12:00 до 13:30.
4. Центр – площадка лицея №3, понедельник, среда, пятница с 11:30 до 13:00.
5. Маяк – ул. Волкова (со стороны ул. Чехова), понедельник, среда, пятница с 17:00 до 18:30.
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