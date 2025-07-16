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В Гатчине стартовал «Дворовый спорт-2025»

С 14-го июля стартовали бесплатные тренировки по футболу на спортивных площадках г. Гатчины.

Рубрики:  Спорт

Возраст участников от 8 до 18 лет. 

Тренировки проходят на спортплощадках:

1. Мариенбург – у ФОК «Мариенбург», понедельник, среда, пятница с 16:30 – 18:00.

2. Въезд – площадка педагогического колледжа, понедельник, среда, пятница с 12:30 до 14:00.

3. Аэродром – площадка на ул. Красных Военлетов, 4 лит. А, понедельник, среда, пятница с 12:00 до 13:30.

4. Центр – площадка лицея №3, понедельник, среда, пятница с 11:30 до 13:00.

5. Маяк – ул. Волкова (со стороны ул. Чехова), понедельник, среда, пятница с 17:00 до 18:30.