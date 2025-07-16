В Гатчине стартовал «Дворовый спорт-2025»

16 июля - Маков день. В этот день православные христиане вспоминают святых мучеников Мокия и Марка, которые жили в Древнем Риме в III–IV веках нашей эры. В Маков день было принято собирать мак, который считался защитником от злых духов. Зёрнышки мака в этот день разбрасывали на пороге дома в качестве оберега от нечистой силы, или клали их под подушку, полагая, что сон будет крепче. Также мак сыпали в колодцы, чтобы защитить их от высыхания.