Гатчина заслуживает красивых дворов

Глава администрации Гатчинского округа Людмила Нещадим 16 июля вместе с руководителями профильных комитетов и представителями подрядчиков провела осмотр гатчинских дворов, где кипит работа. Посетили семь точек в разных районах города Гатчины.

Начали с самого центра. Уже закончено асфальтирование небольшого внутреннего двора на улице Соборной, 13, 15, 17, 17-а, который давно требовал ремонта (за бывшим обувным магазином).

Полным ходом идет благоустройство дворовой территории на другой стороне, возле Павловского собора по адресу: ул. Соборная, 20, 20-б, 21-а – ул. К. Маркса, 37, 39, 41. Прежде всего, здесь были заменены трубы теплоснабжения общей протяженностью 140 метров, которые выработали свой ресурс. В августе будут закончены работы по ремонту канализации, и подрядчики приступят к благоустройству и озеленению. Весь процесс должен завершиться к 1 октября. И здесь рядом с тротуаром будет установлен стилизованный модульный туалет. Во дворе будут сделаны дополнительные пешеходные дорожки, выходы из подъездов. Рядом с Воскресной школой Павловского собора (бывшим Домом пионеров) появится сквер. На месте стоянки таксистов тоже разобьют сквер, парковку обустроят в глубине двора, заезд с улицы К. Маркса останется на прежнем месте.

Во дворе на ул. Урицкого, 2, 4, 6 в ходе ремонтных работ были убраны под землю трубы теплотрассы – примерно 90 метров, теперь подрядчики занимаются устройством дорожного покрытия.

Глобальную реконструкцию переживает большой двор по адресу: ул. Гагарина, 11, 13, 15 – ул. Киргетова, 14. Благоустройство этой территории стало логичным продолжением прошлогодней реновации соседнего двора – за центральной почтой. А в процессе дорожных работ был вымощен и широкий участок тротуара возле кирхи – там осталось только восстановить пешеходное ограждение. В самом дворе расширили проезды, чтобы можно было организовать парковку, вдоль подъездов замостят плиткой пешеходные дорожки. Если хватит ресурсов, будет отремонтирован и проезд между военкоматом и домом № 14 по ул. Киргетова.

Также масштабные работы ведутся на Рощинской улице во дворах домов № 18-а, 18, 20 и 24. Тепловые сети заменены, и в дело вступили подрядчики «Водоканала». После ремонта инженерной инфраструктуры будет сделано асфальтирование, установлен поребрик, вымощены тротуары. Реновация детской площадки за домом № 24 запланирована на следующий год.

Последней точкой маршрута комиссии стал двор на Аэродроме – улица Красных Военлетов, 11. Здесь будет заасфальтирована проезжая часть, обустроены заново тротуары, парковки, чтобы и пешеходам, и автомобилистам было комфортно.

- Сейчас в городе очень горячий период во всех отношениях, и у подрядчиков, к счастью, есть возможность активно работать, – прокомментировала Людмила Нещадим. – Объектов у нас очень много, сегодня мы посетили только часть дворовых территорий, где одновременно – с учетом фактического состояния инженерной инфраструктуры – меняются и теплосети, и водопровод, и канализация. Дворы большие по площади, и, на мой взгляд, это правильный комплексный подход, когда мы благоустраиваем целый квартал.

Людмила Николаевна отметила, что подрядчики взяли неплохой темп и относятся к делу с полной ответственностью, однако это не освобождает администрацию от строительного контроля:

- Важно успеть все сделать за сезон. Очень хочется, чтобы все дворы в Гатчине были красивые, ухоженные и благоустроенные. Город этого заслуживает!

Екатерина Дзюба