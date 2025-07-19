Женский батальон Натальи Федотовой

История добровольческого движения «ZOV Федотовой» в поддержку мобилизованных Гатчинского района началась в сентябре 2022 года в Веревском сельском клубе. Движение быстро распространилось по всему Гатчинскому району, захватив также Санкт-Петербург и другие районы Ленинградской области. В настоящее время центр этого объединения располагается в Гатчине на улице Киргетова, д. №8 (в прошлом – помещение детской библиотеки).

Отправка за отправкой

В объединении «ZOV Федотовой» сконцентрировались практически все направления помощи военным и мирным жителям Донбасса. На первом этаже дома №8 по улице Киргетова плетут маскировочные сети, работает швейный цех, где шьют маскировочные костюмы «леший», сезонные маскхалаты, тактические носилки, спецодежду для бойцов и раненых. Здесь собирается и отгружается гуманитарная помощь фронту и мирным жителям, оказавшимся в пекле войны.

Волонтерская работа не останавливается ни на один день. Под эгидой Центра волонтеров продолжают функционировать добровольческие клубы в разных поселениях Гатчинского округа. Чтобы осознать масштаб работы этой женской волонтерской команды, достаточно ознакомиться со списками регулярно отправляемой на фронт гуманитарной помощи. Кровати, белье, полотенца, госпитальные подушки, памперсы, костыли и трости, электрические чайники, микроволновки, утюги, термосы – для прифронтовых госпиталей. Маскировочные сети, антидроновые шторы, окопные свечи, одежду, средства гигиены, консервы, сухой армейский душ, готовые обеды «Домашняя кухня для СВОих», чай, кофе и сладости, строительные инструменты и расходники – для бойцов СВО на разных направлениях фронта.

Женщины-волонтеры из объединения «ZOV Федотовой» трудятся уже три года, собирая самое нужное и необходимое для наших бойцов, поддерживая их, чем могут. Три года упорного непрерывного труда на фоне нарастающей усталости общества от войны. При том что война уже не просто постучалась во многие дома, призывая на фронт наших мужчин. Война уже здесь, на наших улицах, над которыми носятся вражеские беспилотники, намечая очередную жертву...

Как говорит Наталья Федотова, все виды помощи нашим бойцам по-прежнему согласовываются непосредственно с ними. Обсуждаются все нюансы, основанные на трехлетнем военном опыте. По-прежнему очень востребованы маскировочные сети, костюмы «леший», флисовая одежда, маскхалаты.

Добровольных помощников сейчас действительно очень не хватает. Падают сборы, что затрудняет закупки необходимых материалов и продуктов, оплату коммуналки в помещении, которое занимают волонтеры.

Ксения в «ZOV Федотовой» пришла одна из первых. Приезжает в Гатчину каждый день из села Воскресенское.

- Конечно, люди очень устали психологически, – говорит она. - Многие просто уходят или берут долгий тайм-аут. У многих начинают болеть руки: непрерывная работа в швейном цеху не проходит даром. Я – закройщик, но я не только крою и шью, но и плету сети. Получается, ножницы держу в руках постоянно. Но наша работа не может останавливаться. В швейном цеху постоянно трудятся три человека, на которых всё и лежит.

На вопрос, почему она этим занимается, отвечает просто:

- А я по-другому не могу. К моему счастью, у меня никого нет на фронте. Я просто хоть чем-то хочу помочь нашей стране и нашим ребятам... Я представила себе, что будет, если все скажут: «А я не хочу, меня это не касается, мне это неудобно». Кто-то не готов пожертвовать семьей, я понимаю. Меня поддерживает моя семья, и слава Богу. Но получается, каждый из нас заменяет десятки людей, которые не хотят выходить из зоны комфорта. Мне кажется, это очень страшно. Люди до сих пор не верят, что мы работаем бесплатно. Нас спрашивают, сколько мы получаем. Неужели люди совсем не верят в добро? Так вот мы работаем БЕСПЛАТНО! Приходите к нам, проведите с нами хотя бы один день, и вы всё поймете... Я не сомневаюсь, что мы победим в этой войне. Но вопрос цены... Если же все мы встанем, наша победа станет ближе.

«Терапия души»

В начале этого года в центре «ZOV Федотовой» в Гатчине открылось новое пространство на втором этаже. Заработала группа «Взаимопомощь и ресурс» для жен и матерей военнослужащих. Здесь трудятся куратор Елена Зорина и ресурсный педагог Маргарита Кириллова.

Каждый четверг на «ресурсный круг» собираются женщины, чтобы поддержать друг друга и научиться чему-то новому. Они называют эти встречи «терапией души». Время, проведенное в творчестве и душевном общении, помогает расправить крылья и изменить что-то в самом себе.

- Многие женщины переживают свое горе дома, за закрытыми дверями, – говорит Наталья Федотова. - Наш центр дает возможность не оставаться в одиночестве, объединить свои силы для противостояния беде. Программа у Елены Зориной обширная: большая практика, психологическая помощь. В основе программы – самые разные мастер-классы, общение, разговоры. Кто может что-то делать своими руками, приходите к нам. У нас есть пространство, мастер-классы интересны всем, и у нас получится привлечь как можно больше женщин, переживающих беду в своей семье.

Курс тактической медицины

Также на втором этаже Центра проходят курсы тактической медицины, которые организовал Никита Ветров. Они рассчитаны как на взрослых, так и на подростков.

Программа курса разнообразная: здесь проходят не только теоретическую подготовку, но и выезжают на практические занятия в поля. Приобретенные навыки станут личной страховкой для каждого в любых экстремальных условиях.

Центр «ZOV Федотовой» приглашает на помощь добровольцев!

Лето - особо сложный период для любой волонтерской работы. Основная часть волонтеров в отпусках или на дачах. Но заявок меньше не становится, и люди приходят хотя бы на один-два часа, чтобы работа не останавливалась.

- Огромное спасибо волонтерам, которые с нами на протяжении этих трех лет, всем, кто нас так или иначе поддерживает, - говорит Ксения. - Спасибо нашим бабушкам, которые помогают нам, чем могут.

- Мы надеемся и верим, что у нас всё получится, – говорит Наталья Федотова. - Но потребности фронта не падают, и нормы сборов остаются те же. Как всё собрать? Ответ на этот вопрос один – как собирали, так и будем собирать. Да, сейчас сильный спад помощи, но вот уже три лета мы пережили и собрали. Конечно, нам нужна любая помощь. Нам очень не хватает рук. Центру нужны опытные швеи. Приглашаем всех желающих обучиться и плести маскировочные сети, которые необходимы и жизненно важны нашим военным.

Каждый из вас может найти в волонтерском сообществе «ZOV Федотовой» применение своим силам в помощи фронту, госпиталям и мирным жителям. Наши бойцы очень нуждаются в заботливых руках и щедрых сердцах. Им важно знать и чувствовать, что о них помнят и переживают. Сила духа солдат возрастает многократно, когда они знают, что мы здесь, в тылу, тоже делаем всё, что можем, чтобы им помочь и их поддержать, что за ними – вся страна.

Список продуктов, лекарств и вещей, которые принимаются на постоянной основе, можно уточнить в группе Центра «ZOV ФЕДОТОВОЙ. Помощь участникам СВО» во ВКонтакте (https://vk.com/zov_fedotova). Всё это можно приносить в клубы в населенных пунктах Гатчинского района или непосредственно в Центр волонтеров в Гатчине (ул. Киргетова, д. №8). Режим работы центров можно уточнить по телефонам: +7(921)572-25-42 (Наталья), +7(921)781-36-99 (Оксана).

Юлия Лысанюк