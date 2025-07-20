Кино и кооперация встретились в трактире «У Самсона Вырина»

Именно здесь, в деревне Выра Ленинградской области, рядом с музеем «Дом станционного смотрителя», проходили съемки фильма «Промысел», запускаемого в производство продюсерским центром «Меценат» при поддержке правительства региона.

Участники съемочной группы и приглашённые актеры не только оценили историческую достоверность и атмосферу трактира, но и насладились блюдами русской кухни, приготовленными по рецептам, которые много лет собирали кооператоры.

«Фэшн-съемки артхаусного фильма «Промысел» — увлекательное и непредсказуемое событие! В самый жаркий день все устремились на дачи, а мы — к творчеству! Благодарим за сотрудничество музей «Дом станционного смотрителя» и за угощение — Гатчинское райпо, трактир ”У Самсона Вырина”», — написала на своей странице в социальных сетях культуролог, доктор философских наук и председатель Гильдии «Современная мода» Российского творческого Союза работников культуры Влада Липская.

В съемках фильма приняли участие яркие и неординарные личности. Одной из них стала Нина Абросова — двукратная чемпионка мира по водно-моторному спорту, многократная чемпионка России и Европы, обладательница мировых рекордов в автоспорте. Ее участие подчеркивает междисциплинарный и культурно насыщенный характер проекта.

Большой вклад в организацию и сопровождение съемочного процесса внесла председатель Совета Гатчинского райпо Яна Заславская. Благодаря ее поддержке и активному взаимодействию с творческой группой проект получил всё необходимое для успешной реализации и стал ярким примером сотрудничества кооперации и культуры.

«Выражаем искреннюю благодарность за сотрудничество и участие в проектах, нацеленных на развитие туризма и культуры Ленинградской области», — отметил в благодарственном письме Алексей Макеев, директор АНО «Реализация Социально-Значимых Программ “Меценат”».

Центросоюз России поддерживает участие кооперативных объектов в культурных и медийных инициативах. Такие проекты способствуют популяризации не только локальных достопримечательностей, но и самой идеи кооперации — живого, открытого и социально значимого явления современной России.

Текст и фото: Центросоюз РФ