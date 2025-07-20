Кто останется без света 21 июля в Гатчинском районе

Тот факт, что с Татьяной Леонидовной Араповой, театроведом и режиссером, мы познакомились в Гатчине на кинофестивале «Литература и кино», совсем не случаен. 17 лет, начиная с самого первого кинофорума в 1995-м, она в том или ином качестве принимала участие в его организации и проведении. И сейчас, даже переехав за границу, старается по возможности не пропускать ни одного нашего гатчинского кинофорума.