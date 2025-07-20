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Кто останется без света 21 июля в Гатчинском районе

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах 21 июля 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

21, 23 и 25 июля с 09:00 до 17:00

Сяськелевское ТУ:

д. Жабино (частично) - ул. Новая, ул. Героев-Пограничников.