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Вячеслав Сивко награжден орденом Дружбы

Почетный гражданин города Гатчины, Герой России, полковник Вячеслав Сивко указом президента Российской Федерации от 17 июля 2025 года награжден орденом Дружбы за активную общественную деятельность и вклад в патриотическое воспитание молодежи.

Рубрики:  Общество

Вячеслав Владимирович Сивко родился в Гатчине в 1954 году. Учился в средней школе №9. В 1975 году окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище. Служил в ВДВ, командовал парашютно-десантными взводом, ротой, батальоном и полком. Два года воевал в Афганистане в составе ограниченного контингента советских войск в должности командира роты. В 1987 году окончил Военную академию имени М.В. Фрунзе. С декабря 1994 года участвовал в боях Первой чеченской войны, в штурме Грозного. Указом Президента РФ от 29 мая 1995 года за мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга, гвардии полковнику В.В. Сивко присвоено звание Героя Российской Федерации с вручением медали «Золотая Звезда». 

С 1997 года полковник В.В. Сивко - в запасе. В 1999 году получил юридическое образование. Многогранная общественная деятельность Вячеслава Владимировича, активная работа в общественных патриотических и ветеранских организациях, целеустремленность в решении поставленных задач являются логическим продолжением его героической биографии. Вячеслав Владимирович Сивко – первый заместитель председателя правления Межрегиональной общественной организации «Клуб Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы г. Москвы и Московской области».

Герой Российской Федерации В.В. Сивко награжден орденами «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» 2-й и 3-й степеней, орденом Красной Звезды, медалями. И вот еще одна награда вручена нашему земляку. Поздравляем!