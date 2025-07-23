«Безалкогольная» зона вокруг школы: сколько метров?

На аппаратном совещании 22 июля о разработке и утверждении границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, в том числе в общепите, доложила заместитель главы администрации Гатчинского округа по экономике и цифровому развитию Галина Никифорова.

Особые требования к розничной продаже спиртного были установлены федеральным законодательством еще в 1995 году. Согласно данным требованиям, продавать в розницу алкоголь где бы то ни было запрещено без соответствующей лицензии, а также вблизи образовательных и медицинских организаций, спортивных сооружений. В декабре 2020 года вышло постановление правительства РФ «Об утверждении Правил определения органами местного самоуправления границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции». Таким образом, полномочия по установлению границ, в пределах которых не допускается розничная продажа спиртного, возложены на органы местного самоуправления.

На территории Гатчинского округа действует постановление № 440 «Об определении границ территорий, прилегающих к зданиям, строениям, сооружениям, помещениям и местам, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции…». Отделом по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Гатчинского округа ведется разработка нового постановления об определении границ территорий, на которых продажа алкоголя запрещена. Ранее в постановлении № 440 были определены границы отдельно для каждого поселения Гатчинского района. После образования округа возникла необходимость в утверждении единых границ.

Был проведен анализ организаций, рядом с которыми не допускается розничная продажа алкогольной продукции. Специалисты отдела еженедельно объезжают Гатчинский округ с целью выявления таких объектов. В итоге выявлено 116 образовательных организаций, 113 учебных заведений для несовершеннолетних, 124 медицинских организации и 21 спортивное учреждение, 9 военных объектов, 11 вокзалов и один источник повышенной опасности.

Предлагается установить следующие единые по всему округу границы, в пределах которых розничная продажа алкоголя запрещена: образовательные организации – 50 метров, организации, где учатся несовершеннолетние, спортивные и медицинские организации, вокзалы – 15 метров, военные объекты – 30 метров, источники повышенной опасности – 150 метров.

Т.е. минимальное расстояние от зданий, находящихся в пользовании образовательных организаций (за исключением организаций дополнительного образования) до стационарных объектов торговли и общепита, продающих алкоголь, должно быть не менее 50 метров.

В случае увеличения границ вокруг образовательных учреждений, например, до 100 метров, потенциально под ограничения могут попасть 17 объектов потребительского рынка, в том числе сетевые магазины в Гатчине, Вырице, Сиверском, Терволово, Новом Свете, Коммунаре, а также некоторые кафе в Гатчине, Сиверском и в Коммунаре.

Минимальное расстояние от организаций, обучающих несовершеннолетних, и от медучреждений, составляет 15 метров. Если эти границы будут увеличены, ограничения могут коснуться таких крупных объектов потребительского рынка в Гатчине.

При решении вопроса о выдаче лицензии на розничную продажу алкоголя в случае, если в непосредственной близости расположена, например, школа или детский сад, комитет экономического развития и инвестиционной деятельности правительства Ленобласти направляет запрос в администрацию Гатчинского округа для замера расстояний между входами в данные объекты. За 2024 год в адрес администрации поступило порядка десяти подобных обращений.

Если местонахождение магазина или кафе в период действия лицензии перестает соответствовать особым требованиям к розничной продаже алкоголя, такие организации вправе продолжать работать, а лицензия продлевается без учета возникших ограничений в установленном законом порядке, но не более чем на пять лет.

В итоге, после разработки проекта нормативно-правового акта, устанавливающего границы безалкогольной зоны, он будет рассмотрен специальной комиссией, после одобрения которой состоится общественное обсуждение – в соответствии с федеральным законом “Об основах общественного контроля в Российской Федерации”. В итоге границы «безалкогольных» территорий будут удовлетворять как интересам общественности, так и торговли.

Андрей Соколов