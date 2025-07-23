Школа № 4 сменит подрядчика?

Переживают ученики, учителя и родители, переживает администрация. Все условия для проведения работ созданы, объект профинансирован. В чем дело?

14 июля на «прямую линию» главы администрации Гатчинского округа Людмилы Нещадим поступили вопросы от жителей по поводу 4-й школы: «Вы обещали, что ученики школы № 4 уже 1 сентября 2025 года пойдут учиться в родную школу. Что скажете сейчас? Почему допустили, что уже четыре года дети не могут вернуться в родную школу?».

В администрации Гатчинского округа пояснили, что «19 декабря 2024 года между Управлением строительства Гатчинского округа и школой с соблюдением требований Гражданского кодекса РФ, федерального закона было заключено дополнительное соглашение об увеличении срока строительства в связи с необходимостью пройти экспертизу сметной стоимости вновь выявленных реставрационных работ, которые необходимы для сохранения культурного наследия данного объекта. Срок окончания работ – не позднее 31.07.2025».

Однако это еще не всё. Если вспомнить хронологию, то дело обстоит так: в июле 2021 года между Управлением строительства Гатчинского района и ООО «Ресстрой» был заключен муниципальный контракт на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия – т.е. по капремонту обоих зданий школы № 4 на ул. Чкалова, 2 и 4. Первоначально срок выполнения работ был установлен до 30 ноября 2023 года. Строительный надзор проводит ООО «Строительное дело» в рамках отдельного муниципального контракта. В процессе ремонта и реставрации были выявлены обстоятельства, которые привели к увеличению стоимости и продлению срока работ по контракту до 31 июля 2025 года. На сегодняшний день ООО «Ресстрой» продолжает выполнять функции подрядной организации, однако работы на объекте должным образом не выполняются, несмотря на все содействие заказчика. В связи с этим заказчик возобновил претензионную работу с целью активизации деятельности подрядной организации. Существует высокая вероятность расторжения муниципального контракта и выбора нового подрядчика.

В переводе с чиновничьего, «Ресстрой» не справился, заволокитил, и его надо менять. Остается надеяться, что процедура замены не затянется, а новый подрядчик окажется более толковым и порядочным.

Андрей Соколов