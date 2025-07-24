Нетрезвый житель Коммунара повредил автомобиль

Вечером 21 июля в правоохранительные органы обратились жители дома на Павловской улице в Коммунаре, которые сообщили о том, что агрессивный мужчина руками и ногами бьет по припаркованной у здания машине.

Около 19:00 по данному адресу незамедлительно прибыли сотрудники межрайонного отдела вневедомственной охраны по Гатчинскому району и участковый уполномоченный полиции. На месте происшествия сотрудники Росгвардии и полиции задержали нетрезвого 37-летнего гражданина, который запрыгнул на припаркованный автомобиль «Renault» и помял у иномарки капот, разбил лобовое стекло, а также повредил боковое зеркало.

Задержанного, ранее неоднократно привлекавшегося к административной ответственности, а также судимого за кражу, разбойное нападение и угон автомобиля, доставили в 104 отдел полиции. Сумма ущерба устанавливается.

Информация и фото: пресс-служба вневедомственной охраны по г. СПб и Ленобласти