Ассоциация ветеранов СВО получила место прописки в Гатчине

Офис на улице, названной в честь героя Великой Отечественной войны – командира разведотряда 267 ОПАБ Андрея Григорина, стал местом дислокации организации, объединяющей героев войны современной.

24 июля на торжественной церемонии открытия представительства присутствовали члены гатчинской Ассоциации ветеранов СВО, руководитель Ленинградского отделения фонда «Защитники Отечества» Ольга Историк, сотрудники гатчинской администрации, руководитель регионального отделения Комитета семей воинов Отечества Алла Левина и другие гости.

Всех приветствовал заместитель главы администрации Гатчинского округа Павел Иванов. Ольга Историк поздравила героев с новосельем и вручила в подарок сборник историй участников СВО, изданный ограниченным тиражом. Книга «Честь наивысшая – носить русский мундир» выпускается фондом, не продается, а дарится самым достойным.

Руководитель гатчинского отделения Ассоциации ветеранов СВО Игорь Петрушенко выразил горячую благодарность администрации Гатчинского округа, которая не только предоставила муниципальное помещение и сделала ремонт, но и оснастила его необходимой мебелью и оргтехникой. Сами герои оборудовали здесь небольшой музей с военными трофеями и атрибутами.

Ассоциация ветеранов СВО ведет свою работу в тесном взаимодействии с фондом «Защитники Отечества». Как пояснил ветеран боевых действий, член гатчинского отделения Ассоциации Алексей Степанов, демобилизованным участникам спецоперации часто необходима не только помощь в трудоустройстве, в решении бытовых, юридических и медицинских вопросов, но и моральная поддержка, которую они тоже смогут найти здесь – в Ассоциации ветеранов СВО. Кто, как не товарищи по оружию, уже имеющие опыт адаптации, помогут, направят и поддержат. А пока не началось массовое возвращение героев, Ассоциация занимается сбором и отправкой посылок в зону спецоперации.

Организация расширяется: сейчас в гатчинском отделении Ассоциации ветеранов СВО уже более полусотни человек, и еще целая пачка дел – на оформлении. Случайных людей здесь нет: все кандидаты проходят проверку, собеседование, и после приема получают соответствующие удостоверения, значки и шевроны. Получить более подробную информацию и связаться с гатчинским представительством Ассоциации ветеранов СВО можно в социальной сети «ВКонтакте»: https://vk.com/veteranysvo_gatchina.

Екатерина Дзюба