Ландшафт Рождествено меняется

Первый год в Выре на Большом проспекте работает новое предприятие общественного питания. Несмотря на непритязательное название – «Столовая», это современное заведение с хорошей кухней и стильным интерьером, которое пользуется большим спросом у местных жителей и проезжающих.

Комиссия побывала и на территории Рождественской школы, где идут работы по утеплению фасада и реконструкции стадиона. Однако необходимо уделить внимание и пришкольной территории.

«Сад памяти» возле школы ждет продолжения преобразований. Сейчас это прогулочная зона, благоустройство которой велось в 2024 году на средства местного бюджета: были посажены каштаны, разбита клумба, установлены скамейки. Но территория будет доработана. В 80-е годы здесь был установлен памятный знак – на месте будущего мемориала юных партизан, погибших в годы войны, и теперь идея требует воплощения.

Также сотрудники администрации прошли по новому тротуару, ведущему от дома № 2 по ул. Терещенко до школы. Тротуар появился благодаря областной программе и обеспечил безопасный маршрут для пешеходов и особенно, конечно, школьников.

На Большом проспекте, 48-а вместо заросшего ивняком пустыря в июне этого года благодаря программе «Комфортная городская среда» появилось новое общественное пространство – зона отдыха с пешеходными дорожками и газоном. Для маленьких детей здесь обустроена площадка с резиновым покрытием и «лабиринтом», для подростков – скейт-площадка с велопарковкой. Взрослые могут отдохнуть на удобных скамейках, посидеть на городских качелях. Главным украшением сквера стал топиарий из искусственной травы «Мишки в лесу» и большая клумба. Общее впечатление портят газоны, на которых, видимо, не успела взойти трава…

Напротив усадьбы Набокова на берегу реки Оредеж в Рождествено появилась абсолютно новая рекреационная зона для отдыха, которая станет местом притяжения туристов. Здесь близится к завершению строительство целого комплекса: небольшой гостиницы, ресторана и насыпного пляжа с белым песком. Архитекторы учли особенности обрывистого берега: террасы спускаются к воде, главный материал всех построек – дерево. Комплекс органично вписывается в ландшафт и даже на стадии строительства выглядит невероятно привлекательно.

Преображение Гатчинской земли не может не радовать: и туристам, и местным жителям приятно видеть вокруг ухоженные территории и пользоваться всеми благами современной инфраструктуры.