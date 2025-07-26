Вдова офицера Полина Афанасьева: «Знаете, каким он парнем был…»

Вот отрывок из ее послания: «Боевые товарищи погибшего старшего лейтенанта Владимира Владимировича Афанасьева обратились к нам и попросили рассказать о нем подробнее. Потому что это очень большая потеря и большая боль. Они все считают его настоящим Героем. Они так и говорят: "Для нас он – Герой!"»

Мы связались с вдовой Владимира Афанасьева - Полиной, договорились о встрече. Со дня похорон прошло всего две недели, но она согласилась. Встретились в Гатчине у Центра творчества юных. Полина на первый взгляд совсем еще девчонка, но за спиной уже смерть матери и мужа, на руках двое маленьких детей. Приветливая улыбка, торопливая речь:

- Сейчас приходится много бегать по разным учреждениям. В документах одна маленькая ошибка, не там запятая поставлена или что-то в этом роде – нужно начинать всё заново. С одной стороны, бюрократия забирает много сил и времени, с другой – отвлекает от тяжелых мыслей.

- Полина, почему вы согласились на этот, несомненно, тяжелый для вас разговор?

- И мне, и родителям Володи, его боевым товарищам важно, чтобы о нем осталась добрая память. Он хорошо воевал, героически погиб. Самое страшное, что может случиться с нами, со всеми нами я имею в виду, – это забвение. Нам важно, чтобы о Володе узнало как можно больше людей. Чтобы всё случившееся с ним и с нами было не зря…

- Расскажите о себе немного.

- А что рассказывать?! Обычная жизнь. Родилась и окончила школу в Коммунаре. Училась в институте, получила диплом дизайнера. Всё как у всех. Потом я встретила Володю.

- Как вы познакомились?

- В социальных сетях. ВоВКонтакте. У нас был общий знакомый, двоюродный брат Вовы. Через него начали общаться. Некоторое время заочно, потом встретились. Это было 9-го мая 2018-го года. Володя пришел на свидание в белом свитере. Высокий, подтянутый, интеллигентный. Мало говорил, больше слушал и улыбался…

Слезы выступают на глазах собеседницы. Щебетание птиц за окном, детский смех в коридорах ЦТЮ, а здесь за столом сидит частичка огромного человеческого горя, что обрушилось на нашу страну. Безупречный макияж, улыбка – всё лишь тонкая скорлупа. Она треснула при первом же упоминании о муже.

- Он был такой, как вам сказать, очень надежный. Большой, сильный, добродушный…

Полине трудно говорить, но она продолжает.

- Нет, это ничего. Я, в принципе, умею держаться. Просто иногда налетит, и трудно остановиться. Мне важно рассказать о Володе. Вы не представляете, какой он замечательный человек. Да, молчун. Мои друзья, когда мы встречались одной компанией, иногда спрашивали: «А он у тебя вообще умеет разговаривать?» Но когда Володя говорил, то только по делу, и все к нему прислушивались. Я сразу влюбилась в него. Когда мы познакомились, я была на втором курсе института, а он заканчивал пятый.

- Где он учился?

- В Военной академии связи имени Буденного.

- То есть будущий офицер?

- Да. И он очень ответственно привык относиться ко всему, что делал. На выпускном Вова познакомил меня с родителями. Правда, знаете, он перед этим рассказал, что папа у него – бывший милиционер, а мама – учительница. Зовут их Владимир Леонидович и Светлана Михайловна. Сейчас у нас очень теплые отношения, а тогда я даже немного побаивалась встречи с ними. Я ведь такая была, как сказать? Беззаботная, как ребенок, смешливая. Мне казалось, что весь мир создан для счастья и любви. Все люди хорошие. Володя потом часто повторял, что всё в жизни не так уж безоблачно, что, бывает, встречаются и плохие люди. Хотя, по-моему, ему в то же время нравилось, что я такая вся, в розовых очках. Он хотел стать опорой, защитой для меня и наших детей.

Приведем здесь еще отрывок из письма нашей подписчицы в редакцию: «Он всегда заботился о своих бойцах, решал их проблемы, занимался их обеспечением и обустройством. Сам контролировал безопасность позиций. Много раз вытаскивал своих бойцов из тяжелейших ситуаций. И никогда не унывал. Он очень любил жизнь. И очень любил свою семью. Часто вспоминал жену и двоих детей. Несмотря на молодость, он был настоящим отцом и для своих бойцов».

Качели судьбы

- Когда Владимир сделал вам предложение?

- Еще в конце 2018-го. После Академии по контракту он направлялся в Таджикистан в знаменитую 201-ю Гатчинскую дивизию. И перед отъездом сделал мне предложение. Всё как положено. С кольцом в коробочке. «Выходи за меня замуж!» Я не стала долго молчать, согласилась, даже ни капли сомнений не было. Всё совпадало: общие интересы, уважение друг к другу и, конечно, любовь.

Несколько раз приезжала к нему в Душанбе. Володя брал специально выходные, отгулы на эти дни. Мы много гуляли по городу. Особенно запомнились их восточные рынки. Продовольственные – роскошные, дешевые и с особым колоритом. У нас уже давно таких нет. В январе 2020-го мы сыграли свадьбу. 16-го числа, здесь, в гатчинском ЗАГСе. Мы уже знали, что я беременна. Я была в состоянии шока, Вова – светился от счастья. Мы хотели ребенка, планировали, но всё равно для молодой женщины рождение первого ребенка – всегда неожиданность. В сентябре появился на свет первый наш сын – Коля.

- Назвали в честь кого-то?

- Нет. Просто Вова так придумал. Потом оказалось, что и маме моей всегда нравилось имя Коля. Она всей душой приняла Володю и внука Колю. Володя очень скучал по семье. Меня не смущала перспектива переезда к нему в Таджикистан, на место службы, но он сомневался. Не всё гладко складывалось у него в армии. Володя считал, что служба службой, а человечес-кие отношения, принципы поведения и морали превыше всего. Он ушел из армии. Это было его решение – взвешенное, обдуманное. Он из тех людей, про которых говорят: «Семь раз отмерь, один раз отрежь». Я не сомневалась в его решении. Значит, так надо было. Потом он работал на заводе «КНАУФ» в Коммунаре и параллельно учился на фитнес-тренера.

- Спортивный был человек?

- Да, с детства увлекался спортом. Самбо и футбол. Итак, он работает, учится, перед началом СВО у меня погибает мама, а потом приходит повестка…

Говорят, что журналистика – это черновик истории. Журналисты описывают самые важные, значимые события в жизни страны и мира. Делают это здесь и сейчас. С февраля 2022-го наша страна вступила в новый этап своей истории. Она творится прямо на наших глазах. История – не только параграфы в учебниках. Это судьбы обычных людей, наших друзей, соседей, сыновей и супругов.

В судьбе молодой женщины, нашей сегодняшней собеседницы, как на размашистых качелях, счастливые события чередовались с трагическими. Свадьба, рождение ребенка, смерть матери, второй ребенок, гибель мужа. И всё это за неполные пять лет. Она старается ходить с прямой спиной, «держать лицо», но слезы то и дело прорываются сквозь улыбку.

- Может быть, нам остановиться? Поговорим как-нибудь потом?

- Нет! Это важно для меня, наших с Володей детей, его родителей. В конце концов, я верю, для него самого. Старшему сыну Коле, когда он спрашивает: «Когда вернется папа?», я отвечаю, что папа на небе и ждет нас там. Придет время, мы встретимся с ним. Я верю, что он видит нас и слышит. Давайте продолжим.

- В сентябре 2022-го началась мобилизация и пришла повестка. Как вы восприняли эту весть?

- В начале сентября погибла мама, мы переехали на другую квартиру и уже знали, что у нас будет второй ребенок. Был долгий разговор. Володя говорил, что он не хочет оставлять семью, особенно в такой сложный момент. Но есть слово «долг». Он мужчина, человек ответственный, офицер. Кто знает, чем бы всё закончилось, если бы мы не начали СВО? Что было бы с людьми Донбасса, наших областей, пограничных с Украиной? Его долг – защищать людей. Володя собрал вещи и поехал в военкомат.

- Насколько я знаю, здесь, у здания ЦТЮ, происходила отправка мобилизованных.

- Я не провожала Володю. Он запретил. Сказал, что так ему и мне будет спокойнее. Тем более что никто не знал, как надолго это всё затянется. Вообще никаких там предчувствий, особой тревоги не было. Володя – человек хладнокровный в тяжелые моменты. Сам спокойный и умел придать спокойствие всем вокруг. Об этом говорили и его бойцы, когда приехали на похороны. За ним как за каменной стеной.

Чтобы составить более полный портрет погибшего в начале июня офицера, мы связались с сослуживцем Владимира Афанасьева – бойцом с позывным Вольт. Вольт молод, немногословен, но каждое сказанное им слово в адрес своего бывшего командира исполнено уважением и болью: «Он был лучшим командиром из всех, что служили у нас. Относился хорошо к личному составу, веселый, добрый. Был товарищем нашим и стоял всегда за нас горой. Если кто ранен или болеет, всегда поддержит, поможет. Нам его очень не хватает!»

- Владимир что-то рассказывал о службе? – мы продолжаем разговор с Полиной.

- Очень мало. Он трижды приезжал в отпуск, но о войне ничего не говорил. Не хотел меня расстраивать. При этом говорил, что здесь, дома, всё меняется очень заметно. Мы, пока живем, не замечаем, а достаточно даже полгода побыть там, тем более среди крови и страданий, вернуться, и очень многое в новинку: поведение людей, быт, даже дорожные знаки. Мы много ездили всей семьей по родственникам и знакомым, Володя за рулем поначалу чувствовал себя не очень уверенно. И в отношении детей. Они, когда маленькие, взрослеют с каждым днем.

Второй сын, Андрей, родился, когда Володя приехал в отпуск. Он специально так подгадал. В роддоме, в Пушкине, муж впервые взял на руки младшего. Андрей был закутан в объемный куль. И Володя спокойно с ним обращался. Но в Сиверской, в гостях у родственников, когда малыша распеленали и он оказался совсем маленьким, муж растерялся: «Как я его возьму на руки, такого малого. Вдруг там что-нибудь поломаю!»

- А сам Владимир как-то менялся?

- Да. Взгляд преобразился. Стал более взрослым, усталым и тяжелым, я бы так сказала. Он слишком много испытал там такого, что лучше бы не знать и не видеть.

Чтобы помнили

Боевые награды Владимира Афанасьева говорят сами за себя: Медаль «За воинскую доблесть I степени», медаль «Участнику Специальной военной операции», медаль от Главного управления связи Министерства обороны «Маршал войск связи Пересыпкин», медаль Суворова, многочисленные грамоты. О специфике его боевой работы офицер не рассказывал.

- Я знаю, что военные подписывают специальные документы «о неразглашении», но и помимо этого он просто не хотел ни меня, ни родителей пугать. Я знаю, что он пользовался большим уважением у своих подчиненных, сослуживцев. Для солдат он стал отцом родным, хотя мужчины были там значительно старше его.

Из коротких сведений, которые сообщили нам сослуживцы старшего лейтенанта Афанасьева, мы знаем, что он «командовал сразу двумя взводами разведывательного батальона. Организовывал полную связь всей бригады. Было ему 26 лет, когда призвали. Владимир постоянно был на линии боевого соприкосновения. Сам выполнял тяжелейшие, невыполнимые задачи». Его бойцы всегда знали, что он всё продумает, решит и сделает правильно. Сейчас старший лейтенант Владимир Владимирович Афанасьев служит для них примером добросовестного и беззаветного выполнения своего воинского долга перед нашей великой Родиной.

- С начальством у Володи не всегда всё гладко складывалось. У него был не то, что сложный характер, у него просто был характер!

Мы связались с двоюродной сестрой Владимира Афанасьева – Валерией. Самым близким, по его словам, человеком с самого раннего детства.

- Наши отцы – родные братья, с Вовой мы росли, можно сказать, вместе, мы одного года рождения. В те времена наши родители много работали, и меня утром приносили к нему домой. Я всегда ждала, когда он проснется, а поспать он любил! Когда подросли, ходили в детский сад в одну группу. Потом в школу в один класс, и всегда были в одной компании, ездили в лагеря, дружили и помогали друг другу. Володя всегда меня защищал и поддерживал. Я вспоминаю наше детство, юность… Я всегда знала, что у меня был надежный тыл, родной человек, которого я безмерно люблю.

Однажды снежной зимой мы с Вовой пошли на задний двор гулять у бабушки, и почему-то нас потащило залезть на старый парник и с него прыгнуть в снег, и мы оба застряли в нем по пояс. Долго выбирались, и даже в какой-то момент стало страшно, что никто нас не вытащит. Но Вова сказал спокойно (он всегда был спокойным, сдержанным и рассудительным): «Всё будет хорошо!» И, действительно, вытащил сначала себя, потом и меня.

Мы в старших классах даже сидели за одной партой и танцевали вместе выпускной танец!

Мне кажется, мы относились к друг другу как родные брат и сестра. Всегда знали, что мы есть друг у друга. Всеми важными нашими событиями мы обязательно делились... О победах, поражениях, о наших отношениях. И с будущей своей женой, Полиной, он меня познакомил, и мы очень хорошо общались и продолжаем общаться! У нас с Вовой есть семьи, и дети приблизительно одного возраста: они хорошо ладят друг с другом.

А сейчас лето, 2025 год, и погода такая дождливая с того самого дня, как мы узнали о его гибели. И почему-то вспоминается история нашего похода с родителями на реку Оредеж в деревню Большие Слудицы. Мы весь день проводили вместе, ловили рыбу и купались, прыгая с обрыва в реку. Вова всегда знал, что я тоже прыгну и не испугаюсь. И в конце дня, когда палатки были расставлены, мы взяли навес, который был натянут между палатками, и пошли в поле, накрылись им и смотрели на небо, потому что шел дождь и была гроза…

Мы большая и дружная семья, и для нас это огромная потеря. И никакие слова не залечат нашу горечь. Мы всегда о Вове будем вспоминать с гордостью и любовью! Мне не хочется верить в происходящее: Вова настоящий мужчина и не тот, кто должен уходить, совсем не тот!

- 3-го июня пришла эсэмэска от его сослуживца: «Володя ранен. В госпитале», – рассказывает Полина. - До этого он день не выходил на связь. Было тяжело на душе. И вот сообщение. С одной стороны, плохо, что ранен. С другой – главное, что живой! Но на следующий день позвонил командир части и начал со слов: «Приношу вам свои соболезнования. Старший лейтенант Афанасьев погиб при выполнении боевой задачи».

18 июня мы его похоронили. Старшему сыну, Коле, я уже сказала, что папа на небе, потом отвезла на могилу Володи. Там стоит его фотография. Коля говорит: «Папа, возвращайся!» Вы не представляете, как это тяжело…

…Русская пословица гласит: «Жизнь дана на добрые дела». На долю Владимира Афанасьева выпала незаслуженно короткая судьба, но память о себе он оставил добрую и на долгие времена. Хочется сказать всем родным и близким старшего лейтенанта Афанасьева, всем семьям, кто потерял кого-то на этой войне: «Ваши мужья, отцы, братья и сыновья обязательно вернутся! Они будут жить в названиях школ и улиц и, самое главное, в памяти народной!»

Наша подписчица Татьяна С. и мы вместе с ней призываем: «Надо рассказывать о наших героях подрастающему поколению, потому что именно на них стояла, стоит и стоять будет Великая Россия! Низкий поклон тебе, старший лейтенант! Очень жаль и очень больно. Но мы справимся. Обязательно! Враг будет разбит! Победа наша!»

Андрей Павленко