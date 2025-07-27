В Гатчине прошел этномузыкальный фестиваль «Берёзовый домик»

Фестиваль проходил на трех сценах — у Адмиралтейства, у Турецкой площадки и у Амфитеатра. В числе участников - Сергей Старостин, Сергей Клевенский, Эвелина Петрова, Владимир Волков, Таисия Краснопевцева, а также группа Argemonia, дуэт Ксении и Антона Шевелевых, проект "Устье".

Как считает художественный руководитель фестиваля – Дмитрий Мильков, этно – это не только про вчера; этно – это про сегодня. А мы добавим, что этно — это еще и про завтра. Фестиваль уже во второй раз продемонстрировал этническую и фольклорную музыку в актуальном звучании: от аутентичного исполнения до фьюжна с барочной, джазовой, электронной и академической музыкальной традицией. Его программа построена как мост между поколениями, диалог культур и живая лаборатория традиции.

Финальным событием праздника стал этно-джем у Амфитеатра: сцена стала площадкой для импровизаций, музыкального взаимодействия и творческой свободы.