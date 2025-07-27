В Гатчине учили развитию лидерских качеств

Интенсив «Школа Лидера» состоял из трех этапов:

- «Самопрезентация» - направлен на развитие навыков личной презентации в разных жизненных сферах;

- «Ораторское искусство» – получение опыта публичных выступлений;

- «Работа в команде» - тренинг на командообразование, развитие коммуникативных навыков личности.

Мы побывали на последнем занятии и узнали несколько практик, которые помогают не только улучшить личностные качества, но и сплотить коллектив.

Не всякие упражнения требуют большого количества свободного времени. На курсе предложили способ решения споров с помощью кооперативной работы. Эта методика представляет собой обновленную версию игры «Камень, ножницы, бумага». По привычным правилам соперники должны на определенный счет показать руками фигуру: камень побеждает ножницы, ножницы – бумагу, бумага – камень. Однако для развития кооперативных способностей предлагается разделиться на несколько команд, в которых участники должны договориться и показать одну и ту же фигуру.

Еще одно упражнение - на умение отстаивать свою точку зрения и прислушиваться чужому мнению. Для тренинга участники делятся на команды по 6 человек. Каждый должен представить, что он может позавтракать с любым известным человеком, выбрать для себя, с кем именно он хочет провести время - на это дается 15 секунд. Далее внутри команды игроки встают в пары и пытаются либо изменить точку зрения оппонента, либо согласиться с его решением за 1 минуту. Следующий шаг - объединиться в тройки, а окончательное решение принимает уже вся команда. Финалом тренинга является полемика лидеров групп. Главная задача этого упражнения не доказать всем собственную правоту, а научиться приходить к компромиссам и не вступать в конфликт в спорных моментах.

Елизавета Логинова, сотрудник молодёжного центра «Поток», отметила, что в уме человек принимает решение за несколько секунд, но там, где сталкиваются разные точки зрения, можно и не прийти к взаимопониманию. Поэтому коллективу необходим лидер.

На тренинге была представлена практика по распределению ролей в команде. Разделившись на группы, участники с помощью бумаги, скотча и ножниц должны были собрать конструкцию, которая сможет сохранить сырое куриное яйцо в целости и сохранности при падении с высоты человеческого роста. На задание отводилось 20 минут. Важная часть упражнения – рефлексия. Каждый должен ответить на вопросы: почему мы решили строить именно такое сооружение; были ли те, кто не принимал участие; каким образом решались конфликты в коллективе.

При работе в команде важно понимать, что лидер – это человек, который берет на себя большую ответственность, а исполнители – люди, которые проявляют немалую долю доверия к управляющему. Для лучшего осознания обязанностей тех и других «Школа Лидера» представила упражнение «Лабиринт». На полу рисуется извилистая дорога, по которой одному участнику надо пройти с завязанными глазами, пока другой его направляет. Нужно учитывать, что ведущий не может дотрагиваться до напарника, а ведомый не может говорить. Если игрок наступает на границу очерченной дороги, он должен вернуться в начало и повторить упражнение.

Несмотря на то, что 25 июля было последнее занятие этого курса, организаторы планируют расширить программу и провести ее в сентябре. Новый цикл занятий будет состоять из 10–12 тренингов, которые также помогут в развитии множества личностных качеств.

Следите за анонсами в группе молодежного пространства «Поток» - филиала областного многофункционального центра «Молодежный» в социальной сети ВКонтакте.

Александра Чеснокова