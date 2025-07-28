Детский гепатит С: опасен, скрытен, излечим

Гепатит С может годами разрушать организм без каких-либо явных проявлений, а когда проявится, будет поздно: болезнь приводит к необратимым поражениям печени – циррозу и раку. Но есть и хорошая новость: гепатит С излечим. Современная медицина умеет справляться с этим заболеванием, существующие методы диагностики и эффективная терапия позволяют полностью победить вирус, если вовремя обратиться за медицинской помощью.

Особая категория пациентов – это, конечно, дети. Благодаря фонду поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями «Круг добра» дети получают лечение бесплатно. Медики настоятельно советуют при подозрениях на проблемы с печенью обращаться к педиатру для обследования и, при необходимости, назначения лечения.

В период летних каникул есть прекрасная возможность в свободное от учебы время уделить внимание профилактическим осмотрам. Безопасное и счастливое детство начинается с внимательного отношения к здоровью – регулярных профилактических мер, чуткого наблюдения за самочувствием ребенка и своевременной диагностики.

Скрытая угроза

В обществе сложился стереотип, что гепатит С – это удел исключительно маргинальных групп населения, болезнь не поддается лечению, а инфицированные дети якобы редко достигают школьного возраста. Подобные мифы существенно препятствуют своевременному обращению за медицинской помощью и формируют ложные представлений о заболевании.

Гепатит С – это вирусное заболевание печени, которое передается через кровь. Опасность вируса в том, что он постепенно разрушает клетки печени, при этом часто не вызывая явных симптомов на ранних стадиях. У детей печень повреждается медленнее, чем у взрослых, однако без терапии через 20-30 лет возможны необратимые осложнения – цирроз и рак печени.

- Коварство гепатита С у детей, как и у взрослых, в том, что он протекает практически бессимптомно. Да, родители могут заметить у ребенка повышенную утомляемость или общую слабость, плохой аппетит, но это обычно списывается на учебную нагрузку, недостаток витаминов, климат, время года и т.п., – поясняет заведующая инфекционным отделением Гатчинской КМБ, врач-инфекционист, педиатр Анна Михайлова. – Кроме того, бытует мнение, что гепатит С поражает только людей с асоциальным образом жизни, однако заболеть может каждый, независимо от возраста и социального статуса.

- Как ребенок может заразиться гепатитом С?

- Основной путь передачи вируса, конечно, парентеральный – через инфицированную кровь и во время беременности от матери к плоду. Если будущая мать, зараженная гепатитом С, по каким-то причинам не сдавала анализ, она сама может быть не в курсе своего заболевания и, соответственно, передаст вирус будущему ребенку. Также гепатит Сможет передаваться детям и другими путями – при использовании общих предметов личной гигиены, при медицинских процедурах с нарушением стерильности. Дети, конечно, заражаются значительно реже взрослых, но диагностировать болезнь и начать терапию в любом случае надо как можно раньше.

- Гепатит С полностью излечим?

- Да, сегодня это заболевание можно вылечить. В России гепатит С из разряда тяжелых и неизлечимых заболеваний перешел в категорию управляемых. Благодаря препаратам прямого противовирусного действия курс терапии занимает два-три месяца, и мы наблюдаем устойчивую тенденцию к снижению заболеваемости у детей. В Гатчинском округе на сегодняшний день это единичные случаи.

Надо понимать, что, если взрослые могут осознанно бороться с заболеванием и соблюдать меры предосторожности, то дети особенно уязвимы, и задача родителей – оградить их от подобных испытаний. Ответственное отношение к здоровью семьи и профилактика – это гарантия того, что детство вашего ребенка пройдет без лишних тревог и медицинских вмешательств.

- Что делать, если ребенок сдал анализ крови, который показал наличие гепатита С?

- Детский гепатит С включен в перечень заболеваний, входящих в программу фонда «Круг добра», с 2023 года. Это значит, что все дети в возрасте от 3 до 18 лет могут получить новейшую противовирусную терапию за счёт федерального бюджета. Для этого родителям нужно подать заявление через портал «Госуслуг» (ссылка для подачи заявления: https://golnk.ru/YXbr6). Заявление попадет в комитет по здравоохранению Ленинградской области, где будет сформирована и направлена в фонд «Круг добра» заявка (ссылка на сайт фонда: https://golnk.ru/grbxB). Рассматриваются эти заявки быстро, препаратами дети обеспечиваются бесперебойно.

- Анна Владимировна, напомните, пожалуйста, как инфекционное отделение Гатчинской КМБ помогает взрослым пациентам, у которых диагностирован гепатит С?

- Лечением гепатита С мы занимаемся в дневном стационаре в нашем отделении. Есть прямые противовирусные препараты, негормональные, которые дают от 94% до 100% вылечивания. Принимаются они легко – по таблетке в день, курс зависит от стадии заболевания.

- Почему в дневном стационаре? Не проще назначить пациенту препарат, и пусть дома пьет таблетки?

- Это дорогостоящее лечение, и нужно четко проконтролировать, что наш пациент, который лечится по полису ОМС, принимает лекарство, а не забыл, не потерял и не выбросил таблетки, уйдя в запой. Перелечивается гепатит С тяжело. И если человек, пройдя курс, по какой-то причине не вылечился (например, взял не фирменные препараты), повторное лечение будет намного дороже и дольше.

В дневном стационаре пациенты получают препараты и обследование в определенные сроки – мы проверяем по анализу крови, ушла ли вирусная нагрузка, и затем отправляем человека под наблюдение инфекциониста амбулаторно.

Жить долго и активно

С 2025 года в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» стартовал федеральный проект «Борьба с гепатитом С и минимизация рисков распространения данного заболевания». Меры профилактики, ранней диагностики, лечение и мониторинг заболевания теперь охватывают все регионы России и нацелены на снижение к 2030 году заболеваемости гепатитом C на 15% и смертности от него на 20%.

Успешный опыт системного подхода к борьбе с заболеванием теперь масштабируется и на взрослое население. С 1 сентября 2024 года начал работу федеральный регистр пациентов с хроническим гепатитом С, позволяющий определить, сколько людей заражено и на какой стадии заболевания они находятся. Благодаря этому инструменту пациенты, попадая в поле зрения системы здравоохранения, получают возможность претендовать на адресную медицинскую помощь от государства.

В рамках глобальной стратегии ВОЗ по борьбе с вирусным гепатитом С к 2030 году Россия демонстрирует устойчивый прогресс, прежде всего в области диагностики и терапии среди детского населения. Но чтобы выйти на уровень полного контроля и предотвращения новых случаев инфицирования, необходимо не только повсеместное внедрение диагностики. Ответственное отношение людей к собственному здоровью и здоровью своей семьи – главное условие продолжительной и активной жизни.

Вылечился – не повторяй ошибок

Как рассказала заведующая инфекционным отделением Гатчинской КМБ Анна Михайлова, в Гатчинском округе в регистре уже зарегистрировано около полутора тысяч человек, и работа с регистром продолжается. Каждый год выявляются новые пациенты.

- За 2024 год в дневном стационаре инфекционного отделения было пролечено 27 пациентов, которые, по данным раннего вирусологического ответа, избавились от вируса. Сейчас мы собираем окончательные результаты за 2024 год. В этом году через дневной стационар должно пройти 87 человек. На сегодняшний день 40 из них уже пролечились или находятся в процессе лечения. Препараты против гепатита С переносятся очень хорошо. На 2025 год у нас получен маверит (курс лечения восемь недель), эпклюза (курс 12 недель), и ожидается поступление зепатира. Хочу заметить, что крайне важно неукоснительное соблюдение врачебных рекомендаций и дисциплина при приеме препаратов. А также обязательна сдача контрольных анализов, в том числе повторных, чтобы исключить рецидив. Я держу под личным контролем ход лечения каждого пациента.

И еще один важный момент, касающийся и тех, кто успешно вылечился от гепатита С: повторное заражение возможно – будьте осторожны!

Екатерина Дзюба

Реализуется при поддержке комитета по печати Ленинградской области

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