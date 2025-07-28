Кто 29 июля останется без воды в Гатчине?
МУП «Водоканал» г. Гатчина уведомляет о запланированных ремонтных работах в городе 29 июля 2025 года.
Рубрики: ЖКХ
В связи с производством работ подрядной организацией СК Форт на сетях водопровода 29.07.2025г. с 09:00 и до окончания работ будет отключено холодное водоснабжение по адресам в Гатчине:
- ул.7 Армии, д.9,10,10а,10б,15,19а,19,21,22,23/38;
- ул. Рощинская, д.2;
- ул. Володарского.. д.29, 29а,31,33,34,35,36,37,41;
- пер. Инженерный, д.1;
- ул. Урицкого, д.20а,28,30,30а,31,32,33,34,35,37;
- ул. Гагарина, д.22,24,25;
- ул. К.Маркса, д.65А (д/с "Планета Детства").
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