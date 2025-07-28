Ленобласть продолжит развитие экосистемы госуслуг – для удобства каждого жителя

Более 7 млн заявлений через портал Госуслуги ленинградцы направили за 6 месяцев.

80% заявлений в школы и колледжи жители региона подают онлайн, при этом срок получения услуг на портале сокращен с 14 до 3 дней.

За этими цифрами – непрерывное развитие цифровых систем и инфраструктуры:

В Ленобласти действуют и развиваются 64 государственные информационные системы. Это сложные многофункциональные ИТ-активы, позволяющие не только обеспечивать и ускорять межведомственное взаимодействие, обработку документации, но и реализовывать функции органов исполнительной власти максимально оперативно и понятно для граждан и бизнеса. В системах обрабатывается более 2000+ терабайт данных (это сравнимо с 50 млн книг).

Для обеспечения безопасности данных регион перешел на российские серверные мощности и системно внедряет отечественное ПО, проводит регулярный аудит безопасности, использует шифрование персональных данных и резервное копирование в режиме 24/7.

Благодаря новым подходам к развитию информационных систем, в том числе автоматизации мониторинга процессов, регион полностью перешёл на электронный документооборот, сроки согласований сокращены на 40%, количество реализованных проектов выросло на 35%. Также удалось повысить прозрачность деятельности госорганов, в том числе снизить коррупционные риски на 60%. Развитие цифровых систем проводится при постоянном получении обратной связи от пользователей.