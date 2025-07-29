В Кошкино стартовал слет регионального отделения Молодой Гвардии «Единой России»
Во Всеволожском районе в Кошкино в Центре «Молодежный» стартовал слет регионального отделения ВОО «Молодой Гвардии Единой России» Ленинградской области.
«Молодая Гвардия Единой России» проводит несколько тренингов. Юные активисты из разных уголков Ленинградской области проходят обучение на разные темы и занимаются созданием своих проектов. Всё это в будущем поможет активистам понять такие моменты, как основы разработки законопроектов, как вести социальные сети. Также проходят тренинги на командообразование, потому что именно этим ребятам в будущем придется работать совместно и плодотворно на благо 47-го региона.
Для ребят организованы встречи с политиками и общественными деятелями. Сегодня, приветствовал участников руководитель регионального исполкома партии «Единая Россия», депутат Заксобрания Дмитрий Рытов.
Депутат выступил с докладом на тему «Что такое искусство управления?» в рамках практикума от проекта «ПолитЗавод». В своем выступлении он подчеркнул важность эффективного управления в современных условиях, рассказал о сильных сторонах политиков.
«Главной целью истинно ответственной политики, направленной на благо государства, должно быть обеспечение процветания своего народа. Это предполагает не только эффективное управление, но и способность заботиться о нуждах и интересах граждан, создавая условия для их комфортной жизни и успешного развития, что является важными компонентами Народной программы Партии. Однако следует отметить, что политика — это не просто система управления, а, по сути, искусство управления обществом. Это определение хорошо отражает суть данной деятельности, как об этом говорил Аристотель», — прокомментировал Дмитрий Рытов.
Дмитрий Рытов отметил, что важно уметь слышать и воспринимать информацию.
«Существенным признаком большого политика является наличие миссии, которую он считает своей обязанностью выполнять. Честность, любезность, ответственность и патриотизм — это те качества, которые мы высоко ценим в политике и которые должны стать основой нашего выбора!», — подчеркнул Дмитрий Рытов.