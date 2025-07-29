В Кошкино стартовал слет регионального отделения Молодой Гвардии «Единой России»

«Молодая Гвардия Единой России» проводит несколько тренингов. Юные активисты из разных уголков Ленинградской области проходят обучение на разные темы и занимаются созданием своих проектов. Всё это в будущем поможет активистам понять такие моменты, как основы разработки законопроектов, как вести социальные сети. Также проходят тренинги на командообразование, потому что именно этим ребятам в будущем придется работать совместно и плодотворно на благо 47-го региона.

Для ребят организованы встречи с политиками и общественными деятелями. Сегодня, приветствовал участников руководитель регионального исполкома партии «Единая Россия», депутат Заксобрания Дмитрий Рытов.

Депутат выступил с докладом на тему «Что такое искусство управления?» в рамках практикума от проекта «ПолитЗавод». В своем выступлении он подчеркнул важность эффективного управления в современных условиях, рассказал о сильных сторонах политиков.

«Главной целью истинно ответственной политики, направленной на благо государства, должно быть обеспечение процветания своего народа. Это предполагает не только эффективное управление, но и способность заботиться о нуждах и интересах граждан, создавая условия для их комфортной жизни и успешного развития, что является важными компонентами Народной программы Партии. Однако следует отметить, что политика — это не просто система управления, а, по сути, искусство управления обществом. Это определение хорошо отражает суть данной деятельности, как об этом говорил Аристотель», — прокомментировал Дмитрий Рытов.

Дмитрий Рытов отметил, что важно уметь слышать и воспринимать информацию.

«Существенным признаком большого политика является наличие миссии, которую он считает своей обязанностью выполнять. Честность, любезность, ответственность и патриотизм — это те качества, которые мы высоко ценим в политике и которые должны стать основой нашего выбора!», — подчеркнул Дмитрий Рытов.