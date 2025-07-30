Фестиваль «Былины и богатыри» в Ивангородской крепости: раскрывая красоту русской сказки

Главная сцена фестиваля встретит гостей спектаклями в сказочно-былинной тематике, шоу-программой «Сокольничий и сокол» и дефиле костюмов сказочных героев.

На поляне сказок каждые полчаса посетителей ждут спектакли-сказки по мотивам иллюстраций И. Я. Билибина. Поляна богатырей позволит каждому почувствовать себя былинным героем, взяв в руки оружие и присоединившись к доблестной дружине. Программа «Богатырская сила» и былинный сказ о русских богатырях и их подвигах оживят картины русского былинного эпоса.

Поляна мастеров удивит мастер-классами по народным и сказочным ремеслам, а также мастерской по созданию костюмов сказочных героев. Каждый гость фестиваля сможет принять участие в красочном фестивальном шествии в костюме по мотивам творчества художника И.Я. Билибина. Здесь же, на ярмарке, можно будет порадовать себя изделиями местных ремесленников.

На поляне игр Ивангородской крепости весь день – народные игры и забавы на любой вкус и для всей семьи. Также в программе фестиваля: викторины с призами, фудкорт и тематические сувениры.

Приезжайте за сказкой в Ивангород 2 августа на фестиваль «Былины и богатыри»!

Внимание! Только 2 августа проезд в приграничную зону – Ивангород – возможен по билету на фестиваль. Билеты продаются онлайн и в кассе на въезде в город. При себе необходимо иметь паспорт гражданина РФ (свидетельство о рождении – для несовершеннолетних гостей). Въезд возможен только при наличии паспорта РФ.

Купить билеты: https://www.lenoblmus.ru/news/festival-byliny-i-bogatyri-v-ivangorodskoy-kreposti