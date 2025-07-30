Максим Гребнев – серебряный призёр Универсиады

В течение 11 соревновательных дней 6233 спортсмена, представляющих 1970 университетов из 102 стран мира, разыграли в шести городах Германии 234 комплекта наград в 19 видах программы.

Российские спортсмены участвовали под нейтральным флагом и в нейтральном статусе. Всего на соревнованиях было 40 спортсменов из России, которые выступили в девяти видах спорта: плавании, дзюдо, теннисе, фехтовании, настольном теннисе, прыжках в воду, тхэквондо ВТФ, стрельбе из лука и гребном спорте. Они завоевали 16 медалей в пяти видах спорта.

Олимпийский вид спорта «настольный теннис» собрал около 300 спортсменов-студентов из 48 стран мира. Российские спортсмены впервые за 3,5 года получили право выступать на международных соревнованиях такого высокого ранга. В составе студенческой сборной команды России выступал представитель Ленинградской области Максим Гребнев – житель Сиверской, воспитанник Центра подготовки спортсменов «Ника», мастер спорта международного класса, студент НГУ имени П.Ф. Лесгафта.

Максим Гребнев выиграл восемь матчей подряд, чтобы добраться до финала. В групповом этапе он одержал уверенные победы против спортсменов из Австралии и Эквадора. В основном раунде, где собралось 128 сильнейших студентов, Максим обыграл шестерых трудных соперников из Франции, Сингапура, Германии и Китая.

В финальной схватке он встретился со своим сокомандником и соотечественником, петербуржцем Владимиром Сидоренко. Этот момент стал историческим для российского и советского настольного тенниса. Напряженный и зрелищный матч продлился пять партий, в первой из которых Максим Гребнев одержал победу, отыгравшись со счета 10:6. Встреча завершилась со счетом 1:4 в партиях в пользу Владимира Сидоренко.

Мы поздравляем Максима Гребнева с серебряной медалью, а также поздравляем его тренеров – Андрея Комова, Татьяну Шевченко и Александра Комова!