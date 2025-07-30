В Казани подвели итоги первого чемпионата по профмастерству среди участников СВО «Абилимпикс»

«Очень понравилось участвовать в чемпионате! Настроение отличное! И соревнования, и культурная, и спортивная программа - все на высшем уровне! Получил массу положительных эмоций и, конечно, бесценный опыт. До встречи в следующем году!» - поделился впечатлениями Эдуард Михайлович.

Чемпионат «Абилимпикс» - это уникальный конкурс профессионального мастерства, который уже 10 лет подтверждает безграничные возможности людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. В очередной раз ветераны СВО своим участием доказали, что инвалидность – это не ограничение, а лишь вызов, который можно преодолеть. Их сила духа, целеустремленность и непоколебимая воля к победе служат мощным стимулом и вдохновляют на новые свершения.

Статс-секретарь – заместитель Министра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева отметила, что обучение, переобучение и трудоустройство ветеранов СВО являются одними из приоритетных задач деятельности фонда. А такие мероприятия, как чемпионат «Абилимпикс» мотивируют героев специальной операции.

«Завершившиеся соревнования задали очень высокую планку. Важно, что наши герои продемонстрировали умения и получили обзор профессий, в которых смогут реализоваться. Для нас это приятно вдвойне: мы понимаем, что идем в правильном направлении – делаем то, что востребовано у наших ветеранов», – сказала Анна Цивилева.

Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко поздравил участников чемпионата.

«Российское движение «Абилимпикс» стремительно развивается, объединяя все регионы страны. За 10 лет чемпионат стал одним из самых значимых мероприятий в сфере инклюзивного профессионального образования, расширяя свою миссию. Как отметил Президент Владимир Путин, люди, выбравшие служение Отечеству, по мере своей подготовки и желания должны занимать определенные позиции в разных сферах и направлениях. «Абилимпикс» предоставляет участникам СВО такую возможность: 79 человек из 37 регионов стали победителями и примут участие в финале Национального чемпионата в Москве осенью этого года», – подчеркнул Дмитрий Чернышенко.

В топ-5 регионов по количеству финалистов вошли: Республика Татарстан, Свердловская область, Красноярский край, Новосибирская область, город Москва.

Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов заявил, что в регионе постарались создать максимально комфортные условия для проведения столь масштабного мероприятия, и высказал уверенность, что у чемпионата большое будущее и число участников будет расти с каждым годом.

«Хочу выразить глубокое уважение каждому из вас. Вы настоящие герои и патриоты нашего Отечества. Пройдя через военные испытания, продолжаете побеждать уже в мирной жизни. Эти соревнования стали площадкой, где сила духа, трудолюбие и мастерство обрели новый смысл», – сказал Рустам Минниханов.

Руководитель Национального центра «Абилимпикс» Института развития профессионального образования Дина Макеева поблагодарила организаторов и партнеров чемпионата за поддержку и высокий уровень профессионализма.