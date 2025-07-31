ЕКП «Ленинградская»: преимущества и возможности

Она представляет собой современное решение, призванное улучшить качество жизни граждан и облегчить доступ к различным услугам. Карта является банковской и основана на платежной системе «Мир». Одной из главных возможностей для пользователей является акция АО «НСПК», предлагающая кешбэк 25% при оплате проезда в автобусах Ленинградской области до конца 2025 года.

Также обладатели карты могут воспользоваться скидками и бонусами у партнёров в Ленобласти и Петербурге. ЕКП «Ленинградская» предоставляет доступ к цифровым сервисам Единой карты петербуржца, среди которых — афиша мероприятий, Городской диалог, магазин поощрений и экосервисы. Также предусмотрена возможность записи на карту единого социального проездного билета и цифровой подписи. При наличии ЕКП «Ленинградская» жители серебряного возраста (женщины от 55 лет и мужчины от 60 лет) смогут бесплатно посещать некоторые музейные комплексы региона. В списке: историко-архитектурный и природный музей-заповедник «Парк Монрепо» в Выборге, «Дом авиаторов» во Всеволожске, музей «Кобона: Дорога жизни» в Кировском районе, Сосновоборский художественный музей современного искусства, музей «Астрача» в Бокситогорском районе.

Также владельцы карты ЕКП «Ленинградская» могут приобретать билеты на все спектакли театра на Васильевском со скидкой 25%. Оформить карту могут граждане Российской Федерации старше 14 лет, имеющие прописку 47-го региона.

Получить карту можно будет в отделениях банков-партнёров ЕКП в Ленобласти и Петербурге.

Вопросы связанные, с проездными билетами на ЕКП «Ленинградская», можно задать по телефону: +7 (812) 604–03–85.