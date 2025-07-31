Гатчинской торговле – терпения и процветания

24 июля в центре города, на Соборной, развернулась ярмарка «Сделано в Гатчине» и сцена, где проходили концерт и награждение.

С профессиональным праздником торговых работников поздравила заместитель главы администрации Гатчинского округа по экономике и цифровому развитию Галина Никифорова. Она искренне поблагодарила виновников торжества за повседневный труд, который является огромным вкладом в развитие и благоустройство всего Гатчинского округа, а также обеспечивает нормальное функционирование каждого населенного пункта.

Итоги

Как рассказала Галина Никифирова, на сегодняшний день в нашем округе работает более двух тысяч торговых точек, более трехсот объектов нестационарной торговли и свыше четырехсот предприятий общественного питания. Количество торговых объектов с каждым годом увеличивается, что говорит о востребованности этой сферы у жителей. С учетом конъюнктуры стремительно развиваются интернет-магазины – цифровизация прочно вошла и в торговую нишу. В рамках муниципальных программ округ выделяет средства на развитие торговли, на поддержку предпринимателей в области народно-художественных промыслов и ремесел, на сферу молодежного и социального предпринимательства, а также самозанятым. Сегодня объем субсидий составил порядка

5 млн рублей. В этом году появился новый вид субсидии – на поддержку малых промышленных и производственных предприятий.

Галина Юрьевна подчеркнула, что гатчинский бизнес – социально-ответственный и добросовестный. Помогает в работе совет по развитию малого и среднего предпринимательства, периодически проходят семинары для предпринимателей, Фонд поддержки малого и среднего бизнеса оказывает бесплатные консультации.

«С этого года работает комиссия по нелегальной занятости: мы стараемся во всех сферах предупредить нарушения нашими предпринимателями, помочь и скорректировать их деятельность в соответствии с муниципальным, региональным и федеральным законодательством», – заметила Галина Никифорова.

Награды

По случаю праздника за большой вклад в развитие потребительского рынка, высокое профессиональное мастерство и достигнутые трудовые успехи торговые работники получили заслуженные награды.

Благодарность главы Гатчинского округа объявлена индивидуальному предпринимателю Дмитрию Горчакову и администратору-кассиру торгового комплекса на Соборной Клавдии Захаровой.

Почетной грамотой администрации Гатчинского округа награждены: индивидуальные предприниматели Екатерина Ахтияйнен и Зинаида Уланова, а также менеджер Гатчинского районного потребительского общества Екатерина Беглякова и Алла Грошева, заведующая магазином ИП Кузнецовой Н.А.

Благодарность администрации Гатчинского округа получили: продавцы-кассиры магазина «Как сыр в масле» (ИП Свердлин А.С.) Виктория Блинова и Ирина Цугунян, индивидуальные предприниматели Валерий Виркунен, Лариса Вихрова и Наталья Спичак, а также генеральный директор ООО «Демлинк» Бирендер Джунеджа.

Благодарственным письмом совета депутатов и администрации Гатчинского округа за активную гражданскую позицию, большой вклад в развитие торговли и оказание поддержки участникам специальной военной операции награждены индивидуальные предприниматели Антон и Наталья Кудьяровы.

Также представители бизнес-сообщества получили благодарственные письма совета депутатов и администрации Гатчинского округа за активное участие в организации и проведении мероприятий, посвященных 80-й го-довщине Победы. Награды удостоены: индивидуальные предприниматели Павел Вольский, Мария Горячева, Татьяна Зырянова, Надежда Лаврова, Кирилл Лунгул и Константин Ширяев, а также генеральный директор ООО «Айкью бейби» Оксана Соколова, директор ООО «Центр потребительского рынка города Гатчины» Юлия Николаева и директор Фонда поддержки ма-лого и среднего предпринимательства Гатчинского округа Анна Шерепенко.

Поздравления

С профессиональным праздником гатчинских работников торговли поздравили депутаты Законодательного собрания Ленинградской области Александр Русских и Татьяна Бездетко.

Председатель совета гатчинских предпринимателей Алексей Пономарев, поздравляя коллег, отметил, что торговля – это самый гибкий, самый легко адаптируемый к экономической ситуации бизнес, хотя и не самый простой для предпринимателя: «Выбираются новые подходы, новые бизнес-модели, сейчас активно развивается торговля на маркетплейсах, магазины и предприятия общественного питания шаговой доступности, кофейни».

Алексей Александрович поблагодарил представителей торговой сферы за работу и пожелал собственникам бизнеса отличных финансовых результатов, а сотрудникам – хороших премий.

Работников торговли поздравили гатчинские творческие коллективы и исполнители: ансамбль танца «Улыбка», вокальный ансамбль ESFERO и другие. Изюминкой праздника стало дефиле от магазина женской одежды «Статус», представившего весенне-летнюю коллекцию одежды «Бизнес-кэжуал» – для деловых женщин, которым скучно в рамках классического дресс-кода, а также коллекцию одежды для торжеств и праздничных собы-тий – для женщин, которые «на виду».

Как заметил ведущий праздника, авторитет не приходит сам по себе – так же, как и уважение: они доступны лишь тем, кто добросовестен, трудолюбив, внимателен к людям. Этими качествами в полной мере наделены работники гатчинской торговой сферы. В честь праздника «труженикам прилавка» желали прежде всего терпения, без которого невозможно состояться в этой профессии, а также здоровья, счастья, любви и уважения близких и, конечно, благодарных клиентов – гатчинцев и гостей гатчинской земли.

Екатерина Дзюба