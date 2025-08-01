Ленинградская область отметит день рождения в Киришах

В начале 1960-х годов на киришской земле началось строительство нефтеперерабатывающего завода, тепловой электростанции и других промышленных объектов, были заложены фундаменты многоэтажных жилых домов. 12 января 1965 года Кириши получили статус города. Сюда, на Всесоюзную ударную комсомольскую стройку, приезжали тысячи людей со всех концов страны.

Этому городу Президентская библиотека посвятила отдельную мультимедийную выставку «Комсомольцы-добровольцы… Кириши – моя судьба». Экспозиция рассказывает о добровольческом движении на примере всесоюзной Всесоюзной комсомольско-молодёжной ударной стройки, которая дважды объявлялась на киришской земле – в 1963 и 1973 годах.

На портале Президентской библиотеки доступна электронная коллекция «Кириши и Киришский район Ленинградской области», в основе которой лежат уникальные фотографии из личных архивов комсомольцев и аудиозаписи их воспоминаний, фотоматериалы из фондов Киришского историко-краеведческого музея. Эти документы являются ценным источником для изучения важного этапа в развитии нашей страны, помогают окунуться в советскую эпоху, увидеть глазами комсомольцев ударные стройки, положившие начало мощному топливно-энергетическому комплексу Северо-Западного региона. На фотографиях, вошедших в коллекцию, запечатлены моменты строительства предприятий, жилых домов и социальных объектов на опалённой войной земле Ленинградской области, а также комсомольские субботники, вручение переходящего Красного знамени за победу в соцсоревнованиях, конкурсы на звание лучшего работника, выступления хора пионервожатых, турслёты и многое другое. Особое место отведено киришанам, удостоенным почётных наград и званий.

Президентская библиотека тесно взаимодействует с Ленинградской областью – соглашение о сотрудничестве было заключено ещё в 2014 году. На сегодняшний день в регионе открыто более 20 электронных читальных залов Президентской библиотеки в различных учреждениях культуры и образования.

На портале Президентской библиотеки представлены коллекции «Ленинградская область» и «Ленинградская область: страницы истории», с помощью которых можно совершить путешествие по городам 47-го региона и узнать об их прошлом и настоящем. В коллекции вошли исследования, очерки, документы, в том числе архивные фото- и видеоматериалы, раскрывающие географический, социально-экономический, общественно-политический и другие аспекты истории региона.