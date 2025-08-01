Ленобласть и Петербург: совместные решения

«Оперативно и конкретно — так характеризую текущее взаимодействие Ленобласти и Санкт-Петербурга по всему кругу вопросов.

Сегодня мы обсуждаем будущее: экологическое благополучие и регулирование рынка труда.

Решения:

— площадь «зеленого пояса» Петербурга увеличим на 64 тысяч га по сравнению с первоначальными планами. Общая площадь защитных лесов составит 172 тысяч га, из которых 150 тысяч га расположено в Ленобласти. Впереди — общественное обсуждение проекта;

— совсем скоро жители и гости агломерации смогут пройти по межрегиональным экотропам «Жемчужная тропа» и «Таежный мир»;

— проведена инвентаризация совместных водных объектов, определены источники стоков Невы, Ижоры и Старожиловки. Для расчистки рек обратимся за федеральным софинансированием;

— регионы будут работать в единой концепции рынка труда. Планируем, что стоимость единого патента для иностранных граждан для работы в наших регионах составит 8 тысяч рублей.

Соседей, как известно, не выбирают. Но сегодня от души говорю администрации Петербурга спасибо за настрой на решение вопросов жителей наших регионов», — резюмировал итоги заседания губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Глава региона особо акцентировал внимание на проектах, связанных с чистотой Ладожского озера и Невы.

«Водные артерии у нас совместные, и сегодня у нас прозвучала тема о создании единого праздника агломерации — Дня Невы. Мы с этим вышли в Совет Федерации, получили полную поддержку, сейчас получаем поддержку Государственной Думы. Так же у нас есть инициатива, по аналогии с чистым Байкалом и чистой Волгой, сделать программу Чистая Ладога. Ладожское озеро — крупнейший запас пресной воды в европейской части нашего континента. Конечно, и Карелия, и Вологодская область, и Новгородская область должны быть заинтересованы в том, чтобы мы поддерживали баланс чистой воды. И, конечно, это потребует больших инвестиций в водоочистные сооружения», — отметил губернатор.