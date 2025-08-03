В Гатчине 4 августа 4 улицы останутся без воды
МУП «Водоканал» г. Гатчина уведомляет о запланированных на 4 августа 2025 года ремонтных работах на сетях водопровода.
Рубрики: ЖКХ
В связи с ремонтными работами на сетях водопровода 04.08.2025г с 09:00 и до окончания работ будет отключено холодное водоснабжение по адресам в Гатчине:
- ул. Школьная,
- ул. Новопролетарская,
- ул. Кузьмина, дома с 50 по 64,
- ул. Киевская, д. 76, 78.
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