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В Гатчине 4 августа 4 улицы останутся без воды

МУП «Водоканал» г. Гатчина уведомляет о запланированных на 4 августа 2025 года ремонтных работах на сетях водопровода.

Рубрики:  ЖКХ

В связи с ремонтными работами на сетях водопровода 04.08.2025г с 09:00 и до окончания работ будет отключено холодное водоснабжение по адресам в Гатчине: 

- ул. Школьная,

- ул. Новопролетарская,

- ул. Кузьмина, дома с 50 по 64,

- ул. Киевская, д. 76, 78.