Бронза Евгении Павловой на Спартакиаде молодёжи России
В Астрахани 26–28 июля прошли финальные соревнования по плаванию в рамках VI летней Спартакиады молодежи России.
В соревнованиях приняли участие более 350 пловцов из 55 регионов Российской Федерации.
Ленинградская область выиграла отборочный этап, поэтому выступала в максимальном численном составе – 20 сильнейших юниоров (10 юношей и 10 девушек).
Из Гатчинского округа в команду вошли: Евгения Павлова, Варвара Беспальченко, Ангелина Беспальченко, Николай Остренко, Алексей Карпач, Тимур Меркульев, Александр Марухин.
Евгении Павловой удалось проявить себя: она заняла третье место на дистанции 100 метров баттерфляем. Поздравляем спортсменку и ее тренера Наталью Короткову.
- Итог поездки: много индивидуальных результатов стали личными рекордами пловцов, а команда Ленинградской области заняла 17 место из 55. Когда в регионе появятся спортивные классы, училище олимпийского резерва, тогда будет реальнее бороться с первой десяткой командного зачета, - прокомментировала результаты Наталья Короткова.