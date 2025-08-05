Путешествие в Музей патефонов

Музейная педагогика – одно из основных направлений работы дошкольного учреждения. Ребята - постоянные посетители музеев нашего города, знают и любят Гатчину и ее историю. Их уже трудно удивить. Но директору АНО «Гатчинская мельница» и создателю музея патефонов Анатолию Владимировичу Горбатенко это удалось.

Многие годы Анатолий Владимирович собирал различные проигрыватели, пластинки и, в том числе патефоны и все, что связано с историей гатчинской патефонной фабрики, которая располагалась до Великой Отечественной войны на проспекте 25-го Октября. Экспонатов накопилось так много, что мечта о создании музея начала воплощаться в жизнь. «Музей Гатчинского Патефона» начал свою историю в Гатчине, на улице Володарского, 29А.

Удивительный мир соединения старинных граммофонов и патефонов с интерактивной доской, виниловых пластинок с современными микрофонами - не оставил равнодушными ни одного ребенка. Каждому хотелось потрогать иголки, считывающие звук с пластинки, прокрутить 45 раз ручку патефона, потрогать материал отделки.

С удовольствием слушали музыку и песни военных лет, разучили и дружно исполняли вместе с героями кинофильма «Небесный тихоход» песню «…Первым делом, первым делом – самолеты…».

Впечатлениям и эмоциям не было предела. Сладкие подарки в конце экскурсии увеличили их еще больше. А наш экскурсовод Татьяна Валерьевна, прощаясь с ребятами, обещала новые встречи не только с песнями, но и с хороводами. Будем ждать.

Проект «Гатчинский музей грамзаписи - Музыка Победы» АНО «Гатчинская мельница» и «Музея Гатчинского Патефона» - победитель конкурса социальных проектов 2025 года – реализуется при поддержке администрации Гатчинского муниципального округа с использованием средств субсидии.

В год 80-летия Победы каждая музейная встреча в рамках проекта «Гатчинский музей грамзаписи - Музыка Победы» завершается военной песней. Затем будет создан видео ролик: каждый участник проекта сможет увидеть себя на экране и вспомнить встречи у патефона.

Татьяна Алексеева

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