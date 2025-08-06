Ленобласть проводит чемпионат по финансовой грамотности

С 29 сентября по 3 октября 2025 года Ленобласть станет площадкой для интеллектуального соревнования — Регионального этапа Всероссийского чемпионата по финансовой грамотности среди лиц пенсионного возраста.

Мероприятие — отличная возможность не только проверить знания, но и научиться грамотно управлять личными финансами, защищаться от мошенников и узнавать о своих правах.

Участникам предстоит не только проявить знания, но и получить практические навыки, необходимые в повседневной жизни. В индивидуальном зачете пенсионеры будут решать тесты и практические задачи на знание основ финансовой грамотности и встречаться с экспертами.

Победители и призеры получат ценные призы и дипломы, все участники — памятные сувениры и дипломы об участии.

Кто может участвовать?

Женщины от 58 лет и мужчины от 63 лет, с подтвержденным статусом пенсионера.

Чтобы принять участие необходимо до 1 сентября 2025 года:

1. Оформить заявку, подписать согласие на обработку персональных данных, предоставить пенсионное удостоверение или справку «О назначенных пенсиях и социальных выплатах» — в любом учреждении соцобслуживания.

2. Пройти онлайн-регистрацию на сайте: https://fingram.rea.ru/chempionat (при необходимости сотрудники учреждений помогут).

3. Принять участие в обучающих и просветительских занятиях по финансовой грамотности (очно или онлайн в сентябре 2025 года).

Чемпионат пройдет в очном формате, дата и место проведения будут сообщены дополнительно.

Финансовая грамотность — не возрастной тренд, а важный навык для уверенной и безопасной жизни. Не упустите шанс стать частью этого события — проверьте документы, зарегистрируйтесь и докажите, что знания — вне времени!

Региональный контакт-центр Чемпионата по Ленинградской области: телефон – 8 (812) 660-46-92,

сайт Чемпионата – https://lenobl.ru/fingram/ (раздел «Финансовая грамотность» на официальной странице Правительства Ленинградской области в сети Интернет)

адреса электронной почты – ms_kamenetskaya@lenreg.ru, es_pochetkova@lenreg.