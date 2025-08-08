Поиск на сайте
Сегодня отключат свет в Гатчинском районе

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 9 августа 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

08.08.2025 с 22:00 до 09.08.2025 до 06:00 (примерно 1 раз на 30 минут)

Пудомягское ТУ:

ж/с Лукаши, ул. Заводская,

д. Вярлево.

 

с 08.08.2025 с 20:00 до 09.08.2025 до 08:00 (Кратковременно 1 раз на 1 час)

Пудостьское ТУ:

п. Терволово: ул. Целинная, ул. Зелёная, ул. Полевая, ул. Инкубаторная, 

ул. Липовая, п/ф «Скворицы». 