Сегодня отключат свет в Гатчинском районе
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 9 августа 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
08.08.2025 с 22:00 до 09.08.2025 до 06:00 (примерно 1 раз на 30 минут)
Пудомягское ТУ:
ж/с Лукаши, ул. Заводская,
д. Вярлево.
с 08.08.2025 с 20:00 до 09.08.2025 до 08:00 (Кратковременно 1 раз на 1 час)
Пудостьское ТУ:
п. Терволово: ул. Целинная, ул. Зелёная, ул. Полевая, ул. Инкубаторная,
ул. Липовая, п/ф «Скворицы».
