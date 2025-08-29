Как «ШУМно» заявить о себе, если ты молодой медийщик

Примерно так выглядит жизнь на «ШУМе» – образовательном молодежном форуме для медиаспециалистов в Калининградской области. Попасть на него можно из любого уголка нашей страны. Уже вернувшийся с форума корреспондент «Гатчинской правды» Мария Ибадова делится инструкцией, как стать «ШУМером».

Так, а что за «шум»?

«ШУМ» – инициатива в сфере медиа и журналистики, реализуемая в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Организаторами форума являются Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) и правительство Калининградской области. Проект напрямую поддерживается президентом России Владимиром Путиным: по его указу весной 2024 года начал свою деятельность круглогодичный центр «ШУМ». Так с 2022 года «ШУМ» вырос из ежегодного события под Калининградом в постоянно работающую образовательную площадку с мероприятиями в различных регионах РФ.

Целевой аудиторией форума и центра вообще являются не просто молодые журналисты, а медиаспециалисты, как уже освоившиеся в профессии, так и недавно пришедшие в нее или только желающие начать свой путь в медиа. На форум приглашаются граждане РФ в возрасте от 14 до 35 лет включительно, а также иностранная молодежь.

Форум, с одной стороны, представляет собой образовательную программу с тематическими заездами, где «ШУМеры» на протяжении недели взаимодействуют с экспертами (представителями СМИ, бизнеса, НКО, органов власти, блогерами). С другой стороны, программа направлена на решение реальных кейсов от заказчиков – зачастую всё тех же экспертов, которые в дальнейшем готовы пригласить лучших выпускников форума на стажировки.

Регион проведения форума выбран не случайно. Калининградская область, как говорит руководитель центра «ШУМ» Татьяна Мандрыкина, сама по себе «медиаповод в нашей стране»: особое географическое, историческое, культурное положение обязывает. И в этом году одно из главных медиасобытий региона, наконец, обрело свой постоянный дом. Форумчане заезда «ШУМ.Медиацентр» стали его первыми гостями в поселке Донское Светлогорского городского округа, рядом с Балтийским морем.

Отлично, как сюда попасть?

Регистрация российских участников на «ШУМ» проходит через официальный портал ФГАИС «Молодежь России». Прежде всего необходимо создать аккаунт на сайте, после чего – найти форум в списке предлагаемых мероприятий. Вообще, таким образом на портале можно подать заявку и на любое другое мероприятие, реализуемое при поддержке Росмолодежи, в том числе в Ленинградской области. А если хочется попасть на форум в качестве волонтера – нужно будет пройти регистрацию и заполнить заявку на сайте «Добро.ру».

Поскольку с 2024 года «ШУМ» состоит из четырех образовательных заездов, очень важно выбрать тот, который откликается вам больше всего и который будет удобен вам по датам. Заранее рассказать про каждый из них у меня не получится просто потому, что каждый год форума уникален. Например, мой заезд, «ШУМ.Медиацентр», появился этим летом: организаторы впервые решили собрать студенческую молодежь на отдельную образовательную программу.

Новинкой стал и заезд «ШУМ.Сообщество», направленный на объединение партнеров форума и его участников прошлых лет.

Неизменным последние годы остается формирование отдельной программы для самых юных специалистов – «ШУМ.Эксперименты в медиа». Она рассчитана на ребят от 14 до 17 лет.

Профессионалов медиарынка также традиционно приглашают к дискуссии о настоящем и будущем индустрии в рамках специальных заездов («ШУМ.Журналистика индустрии 5.0.» в 2024-м году, «ШУМ.Профессии» в 2025-м).

Подробно почитать или послушать про будущие заезды, а также узнать о других тематических программах, планируемых в течение года, можно на официальных страницах форума и центра в ВК и Телеграм. Там же появится информация о приеме заявок на участие, обычно он начинается весной. В этом году регистрация на первые два заезда, прошедших в августе, длилась до 15 июня включительно. Но до последнего дня, конечно, лучше не затягивать: анкета довольно объемная. Организаторы советуют заложить на ее заполнение хотя бы полтора-два часа.

Что нужно писать в анкете?

Правду. Как отмечала в одном из прямых эфиров пресс-секретарь центра «ШУМ» Александра Богданова, «заявка – это не экзамен. Это приглашение к диалогу». Отвечая на вопросы анкеты, лучше не пользоваться искусственным интеллектом, а писать искренне и честно. Организаторы уверяют: вашу мотивацию и заинтересованность оценят, даже если у вас еще нет опыта в медиасфере.

На «ШУМе» встречаются новички и профессионалы. И даже если придет отказ, всегда есть вероятность оказаться в резервном списке участников, а из резервного попасть в основной (со мной случился как раз второй вариант). Кроме того, можно присоединиться к онлайн-программе форума через бота-помощника «ШУМИ» в Телеграм.

Тем не менее в анкете есть графы, уделив особое внимание которым вы повысите свои шансы попасть на форум очно.

Прежде всего это портфолио. Необязательно складывать в него всё: важно продемонстрировать свои лучшие проекты. В портфолио можно и нужно добавить тексты, фото и видеоматериалы, которые наглядно покажут ваши навыки. Они докажут профессионализм, о котором вы расскажете в других окошках анкеты. Дипломы и сертификаты о прохождении специализированных образовательных программ, онлайн-курсов также станут хорошим бонусом. Здорово, если вы еще и ведете публичные блоги в социальных сетях: ссылки на них тоже попросят прикрепить.

Но самое главное – рабочая ссылка на портфолио. Обязательно попросите своих близких проверить, получается ли перейти по ней и просмотреть материалы. Скажу честно, что создание портфолио заняло у меня больше всего времени при заполнении анкеты, но зато теперь я быстро показываю свои работы там, где это необходимо и уместно.

Другой важный момент, на который обращают внимание организаторы, – конкретика. Рассказывая о медиапроектах, в которых вы приняли участие, опишите, что именно вы сделали, как благодаря вам тот или иной проект воплотился в жизнь. Если вы студент, полезно заручиться поддержкой от университета/колледжа: в конце анкеты есть отдельная графа, где можно указать контактные данные тех, кто подтвердит ваши профессиональные навыки и даст хорошую рекомендацию. Рекомендовать вас так же может работодатель или представители региона (в Ленинградской области это комитет по молодежной политике).

Забегая вперед, подчеркну, что как раз эти три стороны – учебное заведение, работодатель или региональный комитет – могут оплатить вам дорогу до Калининграда после одобрения заявки (всё остальное, т.е. трансфер от Калининграда до места проведения форума, проживание и питание оплачивают организаторы «ШУМа»). В моем случае направляющей стороной выступила Ленобласть. Как только меня пригласили к участию в форуме, я позвонила в комитет по молодежной политике, и в тот же день меня включили в состав областной делегации. Естественно, помощь от региона предполагает вашу готовность оказать ему содействие в дальнейшем.

Поскольку «ШУМ» поддерживает участников не только в разработке, но и в реализации их проектов, подача заявки на грантовый конкурс «Росмолодежь.Гранты» в рамках форума также добавит вам рейтинговых баллов. Идеи проектов необязательно должны быть напрямую связаны с развитием медиасферы: в этом году номинации конкурса разделили на 18 социально значимых направлений. А если у вас или у вашей команды есть готовый медиапроект, обратите внимание на Всероссийскую молодежную премию «ШУМ» в сфере медиа и журналистики. Здесь можно подать заявку сразу на несколько из 12-ти номинаций.

Как подготовиться к заезду?

Если заявку одобрят, вас пригласят ко второму этапу отбора – это нововведение 2025 года. Второй этап представляет собой общий созвон участников, на котором в течение полутора часов вы сможете коротко рассказать о себе, поделиться своей мотивацией участвовать в форуме и показать себя в командной работе. После этого за месяц до вашего заезда о статусе заявки сообщат лично – на почту и на портале Росмолодежи. Если вы, как и я, попадете в резервный список – не расстраивайтесь. Пройти из него на форум тоже реально. Просто придется чуть оперативнее собирать вещи и документы, в том числе справки из медицинских учреждений. После приглашения на форум каждому участнику вышлют памятку с ключевой информацией. Кроме того, на связи с вами будут трекеры, организаторы и чат-бот «ШУМИ».

Морально вам нужно быть готовым плотно работать в команде с незнакомыми людьми на протяжении недели, даже если вы едете на форум не одни. Время на общение с друзьями и/или коллегами, конечно, будет, но разработка и презентация проектов, экскурсионные выезды в город и прогулки к морю – всё это обычно организовывается по командам. Впрочем, получить бумагу на индивидуальный выезд за территорию или в одиночку посидеть на берегу моря в последний день тоже можно.

Что касается самих проектов в рамках форума – здесь тоже всё уникально от года к году. Если раньше «ШУМ» делал упор на решение кейсов от заказчиков, то в этом году первый заезд форума в основном занимался разработкой стратегий студенческих бренд-медиа. Кейсы остались, но в другой обертке. Наш заезд впервые опробовал формат хакатона – соревнования, где участники создают новый продукт за ограниченное время (в нашем случае – за 24 часа). Точно могу сказать одно: навыки дизайна, креативное мышление и умение грамотно пользоваться нейросетями увеличивают шансы на победу.

А «плюшки» будут?

Раз уж мы заговорили о победе, нельзя не рассказать и о призах. По итогам образовательной программы «ШУМ» составляет Топ-5 участников и команд. Топы составляются благодаря личным и командным рейтингам. Рейтинг повышается за счет посещения лекций, мастер-классов, развлекательной программы форума (концертов, йоги и даже утренней зарядки), а также за выполнение заданий в чат-боте «ШУМИ». Отмечу, что все задания от чат-бота предполагают публикацию контента в ваших социальных сетях со специальными хештегами. В итоге лучшие выпускники получают поддержку в запуске собственных проектов, возможность лично проконсультироваться с экспертами, самим выступить на «ШУМе» в качестве экспертов, продолжить работу с заказчиками. Победители онлайн-программы также получают подарки от партнеров форума.

Но скажу по секрету. Многие из этих привилегий вы получите, даже если не войдете в топы, но будете активными и интересующимися. Например, за время заезда я обменялась контактами с турецким журналистом Окаем Депремом, поговорила с редактором телеграм-канала Mash Владиславом Антоновым, главредом издания Sostav.ru Романом Бедретдиновым, театральным актером Владимиром Филипповым, рассказала о своих компетенциях компании РЖД. Эксперты форума всегда открыты к диалогу – главное не бояться подойти, спросить, заявить о себе. Вдобавок прямо сейчас «ШУМ» разрабатывает сервис «ШУМьера», который позволит всем участникам форума отслеживать предлагаемые стажировки.

Вас точно не обделят фирменной продукцией. Но самая главная ценность посещения форума – люди. Поучаствовать стоит как минимум ради того, чтобы «пошуметь» в кругу тех, кто видит медиаоблик своей страны так же, как и ты.

Мария Ибадова

Реализуется при поддержке комитета по печати Ленинградской области