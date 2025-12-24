Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 25 декабря

- Мама, а куда бежит Дедушка Мороз? – удивляется малыш. И он бежит не один: сказочных волшебников десятки, да еще и с новогодней свитой в количестве 700 человек. Это ли не сказка, где всё смешалось: снеговики и зайцы, медведи и пчелки. Что случилось? Куда все бегут?