Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 25 декабря
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 25 декабря 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
25.12.25 с 09.00 до 17.00
Кобринское ТУ:
д. Кобрино СНТ-1 и СНТ-2.
25.12.25 с 10.00 до 17.00
Вырицкое ТУ:
гп Вырица ул. Речная д.1-17,17А .
