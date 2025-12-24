«Ёлка желаний» исполняет детские мечты

Акция «Елка желаний» стартовала в Гатчине 12 декабря, и ближе к празднику началось вручение новогодних подарков маленьким гатчинцам.

22 декабря резиденцию Деда Мороза посетила команда волшебников из Гатчинской КМБ во главе с и. о. главного врача Ростиславом Павловым. Руководителю Гатчинской клиники достался с елки шарик с новогодней мечтой его однофамильца: 11-летний Андрей Павлов заказал Деду Морозу «большой вездеход, внедорожник на радиоуправлении, с металлическими вставками». Точно такой же подарок на Новый год попросил и брат-близнец Андрея – Алеша, и его шарик тоже достался медикам.

Желания мальчишек были исполнены: Дед Мороз вручил им большие коробки с машинами, а для младшего братика близнецов, Леонида, зимний волшебник приготовил беговел. Выполнить заказы ребят Деду Морозу помогли сотрудники Гатчинской клинической межрайонной больницы.

Глава администрации Гатчинского округа Людмила Нещадим посетила резиденцию зимнего волшебника 23 декабря, чтобы лично вручить подарки юным землякам:

- Дети мечтают о разном, и, конечно, Новый год – это праздник, когда мечты должны сбываться. Спасибо Деду Морозу, который получает огромное количество писем от ребятишек и находит возможность исполнить желание каждого. И сегодня мне хочется поблагодарить всех помощников Деда Мороза, которые каждый год включаются в акцию «Елка желаний». Участников этой акции в Гатчинском округе с каждым годом становится всё больше, и я искренне хочу пожелать, чтобы наступающий год оправдал все наши ожидания. Задач 2026-й несет очень много, поэтому желаю всем воли, решительности и возможности для реализации самых смелых планов.

В Гатчине акция «Елка желаний» проходит уже шестой год: письма Деду Морозу через волшебную елку передают дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, дети с ограниченными возможностями, из мало-обеспеченных и многодетных семей, дети участников специальной военной операции. И чего только не заказывают Деду Морозу юные гатчинцы! В этом году в списке желаний – коньки, лыжи и санки, игровые приставки, велосипеды и самокаты, беговелы, гироскутеры и квадрокоптеры, телефоны и планшеты, пледы, гирлянды и книги, музыкальные инструменты, одежда и обувь, косметика и наборы для творчества. Были и более экзотические заказы, например, гамак, кресло, чемодан, микроскоп. Но больше всего среди новогодних заказов было игр и игрушек – дети есть дети.

В этом году с «Елки желаний» в Гатчинском округе добрые волшебники сняли более 740 шариков с детскими новогодними мечтами – подарки получат все!

Андрей Соколов