Рынок в Гатчине открылся после ремонта

Потребовалось 8 месяцев, чтобы полностью справиться с последствиями серьезного пожара, который уничтожил центральный павильон. Сегодня рынок радует своим интерьером, установлено современное технологическое и холодильное оборудование, постоянные продавцы заняли свои места и с радушием встрачают покупателей.

Председатель совета Гатчинского райпо Яна Заславская рассказала сегодня о проведенных на рынке работах почетным гостям, среди которых были глава администрации Гатчинского округа Людмила Нещадим, председатель Совета Ленинградского облпотребсоюза Юрий Птушкин, начальник отдела развития потребительского рынка Комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области Елена Решетникова и другие.

Подробности скоро расскажем.