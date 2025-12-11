«Мы — кадеты, России сыны!»

Кадетский класс открылся в «Высшем пилотаже» еще в сентябре —вместе с открытием самой школы в микрорайоне «Аэродром». Аэрокосмическим 5-к класс называют не зря, как не случайно и название самого Центра образования - «Высший пилотаж», построенного на месте первого в России военного аэродрома. Партнером «Высшего пилотажа» стала Военно-космическая академия им. А.Ф. Можайского.

Церемония посвящения в кадеты состоялась в памятную для России дату — в День героев Отечества. Поздравить пятиклассников пришли их родители, ребята из других классов и почетные гости — депутаты Законодательного собрания Ленинградской области, Совета депутатов Гатчинского округа, ветераны специальной военной операции.

- Сегодня очень важный день для вас, ребята, - подчеркнула депутат Законодательного собрания Татьяна Бездетко. - Традиции нашего народа остаются незыблемыми. В клятве кадетов есть такие слова: «Честь имею!» Сегодня, в День героев Отечества, мы говорим: «Низкий поклон всем защитникам нашего Отечества, в том числе и тем ребятам, которые сейчас защищают нас на фронтах СВО, отстаивая честь и свободу нашей Родины». И каждый из вас может стать героем, приходя на помощь тем, кто в ней нуждается.

- Желаю вам, ребята, как будущим защитникам нашей Родины, впитывать и впитывать всё, что связано с героической историей нашей страны, - обратился к кадетам ветеран специальной военной операции, кавалер ордена Мужества Иван Фоминых. - Мы живем в такое время, когда необходимо быть готовыми к любой ситуации. Желаю всем терпения, мира, добра!

Кадетов напутствовал руководитель Гатчинского музея истории военной авиации Геннадий Панёв. Он напомнил историю отечественной авиации, которая зарождалась в Гатчине, пригласил ребят в свой уникальный музей и даже организовал телефонную связь с дочерью знаменитого космонавта, Героя Советского Союза Германа Титова. Татьяна Германовна Титова поздравила ребят с этим торжественным днем и напомнила, что им есть, кем гордиться и на кого равняться, ведь наша Родина так богата выдающимися людьми.

В пятом аэрокосмическом классе - 32 ученика, из них семь девочек. И девочкам-кадетам тоже есть, на кого равняться. Хотя женщины в российском отряде космонавтов — явление редкое, они ни в чем не уступают мужчинам-космонавтам. Среди них Валентина Терешкова, Светлана Савицкая, Елена Кондакова, Елена Серова, и это не говоря уже о первой русской авиатриссе Лидии Зверевой, которая поднялась в небо именно на военном аэродроме в Гатчине.

Неудивительно, что текст присяги кадета доверили читать девочке. Торжественно и звонко звучали в притихшем зале слова клятвы в ее исполнении: «Мы, ученики пятого кадетского класса, перед лицом своих товарищей, клянемся быть верными сыновьями и дочерями России, с уважением относиться к ее прошлому и настоящему, посвятить свою жизнь России на гражданском или военном поприще... Обещаем помнить девиз кадет - «Жизнь — Отечеству, честь — никому!»... Обещаем горячо любить свою Родину и всегда приумножать силу и славу российскую...»

С принятием присяги поздравила пятиклассников директор Центра образования «Высший пилотаж» Наталья Хмелёва.

- Для всех нас опыт кадетства, конечно, новый, и мы очень волновались, когда открывали этот класс, - призналась она. - Но за эти три месяца учебы в кадетском классе ни один из вас не усомнился в своем выборе. А это труд всех — вас, ребята, ваших родителей, куратора кадетского класса Николая Александровича Литовского, вашего классного руководителя Натальи Альбертовны Полеевой. Всем своим поведением вы, ребята, показывали, что достойны носить звание кадетов. Сегодня вы совершили еще один важный ответственный шаг, приняв присягу. С гордостью носите звание кадетов, прославляя нашу школу. Желаю, чтобы «Высший пилотаж» стал взлетной площадкой для ваших побед — сначала в школе, а потом и в будущей взрослой жизни!

Юлия Лысанюк