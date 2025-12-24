В новый год бегом и с позитивом

В Гатчине с большим успехом прошел традиционный зимний забег «Здравствуй, Новый год!». Он стал одним из завершающих спортивных событий сезона. На старт праздничного забега с новогодним настроением вышли как профессиональные атлеты, так и любители бега самого разного возраста. Особую атмосферу создавало то, что почти каждый второй бегун был в карнавальном костюме.

В этом году беговая программа включала четыре дистанции на выбор – 1, 5 ,10 и 30 километров. Как отметили атлеты, трасса была сырой, идеально ровный городской асфальт, без горок. Маршрут пролегал по живописным окрестностям лесопарка «Орлова роща».

«Здравствуй, Новый год!» в Гатчине – зрелище впечатляющее. Погода совершенно не зимняя, температура плюсовая, временами унылый питерский дождик. И вот унылый пейзаж расцветает сотнями улыбок. Как настоящие герои, с радостью на лицах и в новогодних костюмах бегуны преодолевают дистанцию. Их аплодисментами поддерживают позитивные люди – волонтеры и дружинники, ими восхищаются зрители.

Особенности предновогоднего забега прокомментировала начальник сектора комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике Гатчинского округа Наталья Короткова.

- Мы вернулись к старому формату, которого не было с 2020 года. Мы снова перешли на проезжую часть, потому что количество участников большое. Перекрыли трассу в 5 километров. Сменили место старта – теперь он в районе вертолетной площадки. Общий старт в 12 часов на все дистанции, кроме одного километра. Более 300 человек мы наградили в разных категориях, в том числе лучших в абсолютном зачете и лучших среди жителей Гатчины, – рассказала Наталья Короткова.

Лучшими в абсолюте на дистанциях стали: 30 км – Станислав Ледников (Санкт-Петербург) и Анна Чекалина (Гатчина);

10 км – Александр Рачинин (Санкт-Петербург) и Екатерина Резник (Санкт-Петербург); 5 км – Дмитрий Сойкка (Гатчина) и Валерия Гавриловец (Гатчина); 1 км – Даниил Мешалин (Гатчина) и София Цышкова (Гатчина).

Отзывы участников соревнований звучали только хорошие, среди эпитетов забега самый популярный – «позитивный»:

- Количество персонажей, участвовавших в забеге, было огромным, а позитива – еще больше. Благодарим волонтеров за не-оценимую поддержку, оказанную в ходе забега. Ваш труд, время и усилия сделали это мероприятие по-настоящему успешным!

Жительница Гатчины Виолетта в костюме Снегурочки бежала один километр с дочкой Валерией. В итоге малышка заняла второе место в своей категории.

- Купили для всех членов семьи наряды специально к мероприятию. Папа – в шапке Деда Мороза, сын – медвежонок, дочка была забавным дьяволенком. На финише отметили, что она очень необычный для Нового года персонаж. Сейчас эмоции переполняют. Всех поздравляю с наступающим Новым годом! Участникам соревнований желаю новых, интересных и веселых стартов и «быстрых ног», – пожелала Виолетта.

Каждый преодолевший свою дистанцию получал памятную медаль и подарки. А в качестве особой награды финиширующих ждал согревающий безалкогольный глинтвейн и традиционная баня.

- Это мероприятие – большое хорошее завершение года. Многие спортсмены завершают его с хорошими спортивными результатами. Радует, что количество участников стартов растет. Конечно, у меня есть и свой личный запланированный рекорд с учетом марафонов, которые я бежала в этом году: марафоны «Дорога жизни» и «Московский» преодолела хорошо. В наступающем году желаю всем заниматься физкультурой. Бегайте! Больше шести лет я анализирую бегающих людей и могу сказать, что бег – это магия! Она отражается во всём: в настроении, в общении с друзьями, в окружении и карьере. Бегайте и вы увидите, как жизнь ваша будет меняться к лучшему, – советует Наталья Кроткова, а она опытная спорт-сменка и тренер.

Татьяна Можаева